Современный украинский БТР был замечен на вооружении одной из бригад: что о нем известно (фото, видео)

БТР поставили на вооружение ВСУ в 2012 году

Кроме советских бронетранспортеров и техники от союзников Вооруженные силы Украины используют и собственные украинские разработки. В частности, это БТР-4Е.

Его заметили на опубликованных фото 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. По сравнению с советскими бронетранспортерами, БТР-4 имеет современные "начинки" и компоновку аналогично проектам западного вооружения. Впереди находится отсек механика водителя и командира, моторно-трансмиссионный отсек в центре, десантный отсек в кормовой части.

БТР-4Е в 58 омбр.

Этот бронетранспортер имеет колесную формулу 8х8. Его серийно выпускают в Харькове. На базе бронетранспортера создана командирская командно-штабная, медицинская, ремонтно-эвакуационная машина. Среди модификаций, в частности, модели с улучшенными характеристиками для преодоления водных помех (БТР-4ЭП), разработаны для морпехов. Базовая машина на вооружение в ВСУ принята в 2012 году.

Максимальная скорость 110 км/ч, а запас хода по шоссе 700 км. В зависимости от установленного модуля вооружения может быть от 7 до 10 человек десанта.

Характеристики БТР-4Е

Модули вооружения для БТР-4Е

Боевой модуль "Гром" — автоматическая пушка ЗТМ-2, спаренный пулемет КТ-7,62 с боекомплектом 1200, автоматический гранатомет АГ-17, ПТКР 9М113 "Конкурс" или "Барьер".

Боевой модуль "Шквал" — автоматическая пушка ЗТМ-1, спаренный пулемет КТ-7,62 с боекомплектом 2000, автоматический гранатомет АГ-17, ПТКР 9М113 "Конкурс" или "Барьер".

Боевой модуль БМ-7 "Парус" – пушка КБА-1 (2А72) или ЗТМ-1, танковый пулемет ПКТ с боекомплектом 2000, автоматический гранатомет АГ-17, ПТРК "Барьер".

Боевой модуль "БАУ-23х2" — две автоматические пушки 2A7M, танковый пулемет ПКТ с боекомплектом 2000 года.

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