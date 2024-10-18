Чешские САУ DITA для Украины оплатили Нидерланды: чем полезна эта артиллерия (видео)

Артиллерия автоматизирована, а кабина с кондиционером

Украина нуждается не только в "Богдане", но и менее дальнобойной артиллерии бригадного уровня. Среди таковых может быть САУ DITA. Шесть таких артустановок заказали для Украины в Чехии.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов. Самоходная гаубица калибром 155 мм уже поставлялась в Украину. Первый заказ 9 этих САУ был озвучен в феврале 2024 года, уже летом их передали Украине.

Характеристики САУ DITA

Производитель — Excalibur Army, Чехия

Дальность стрельбы — до 39 км,

Бронированная кабина с кондиционером,

Скорострельность — 5-6 выстрелов/минуту, где 6 — в первую минуту, а 5 — постоянный,

Экипаж — 2 человека,

Боекомплект — 40 снарядов,

Максимальная скорость на дороге – 90 км/ч.

Гаубица DITA оснащена бортовой системой управления подсистемами диагностики, навигации, автоматического наведения пушки, автономного расчета элементов стрельбы и управления боеприпасами. Гаубица оснащена системой автоматической наводки, позволяющей быстро и полностью автоматически перевести оружие на огневое положение. При необходимости это может производиться вручную. Эта САУ – новая разработка. Прототип буз собран только в 2021 году.

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