Чешские САУ DITA для Украины оплатили Нидерланды: чем полезна эта артиллерия (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Артиллерия автоматизирована, а кабина с кондиционером
Украина нуждается не только в "Богдане", но и менее дальнобойной артиллерии бригадного уровня. Среди таковых может быть САУ DITA. Шесть таких артустановок заказали для Украины в Чехии.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов. Самоходная гаубица калибром 155 мм уже поставлялась в Украину. Первый заказ 9 этих САУ был озвучен в феврале 2024 года, уже летом их передали Украине.
Характеристики САУ DITA
- Производитель — Excalibur Army, Чехия
- Дальность стрельбы — до 39 км,
- Бронированная кабина с кондиционером,
- Скорострельность — 5-6 выстрелов/минуту, где 6 — в первую минуту, а 5 — постоянный,
- Экипаж — 2 человека,
- Боекомплект — 40 снарядов,
- Максимальная скорость на дороге – 90 км/ч.
Гаубица DITA оснащена бортовой системой управления подсистемами диагностики, навигации, автоматического наведения пушки, автономного расчета элементов стрельбы и управления боеприпасами. Гаубица оснащена системой автоматической наводки, позволяющей быстро и полностью автоматически перевести оружие на огневое положение. При необходимости это может производиться вручную. Эта САУ – новая разработка. Прототип буз собран только в 2021 году.
Ранее "Телеграф" рассказывал о новом пакете помощи от США. В большинстве своем в него вошли бронированные машины и боеприпасы к разным системам.