В Раде хотят открыть данные о военном учете публичных деятелей. Это уже вызвало критику

Известный волонтер прокомментировал инициативу

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает открыть информацию о военном учете публичных деятелей. Он зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект №12197.

Как сообщается в карточке законопроекта на сайте ВР, этим документом предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения открытости военно-учетных данных отдельных категорий лиц. По состоянию на 14 ноября этот законопроект был передан на рассмотрение комитета.

В частности, нардеп предлагает исключить из перечня информации с ограниченным доступом персональные и служебные данные некоторых категорий призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, это касается следующих лиц:

национальных публичных деятелей;

руководителей или членов органов управления общественных объединений и организаций;

членов семей указанных лиц.

В пояснительной записке к законопроекту Бужанский отмечает, что война в Украине "обострила внимание общества к безусловному выполнению каждым гражданином Украины своей воинской обязанности". Поэтому, по его мнению, "любые публикации или высказывания относительно уклонения лица от исполнения этой обязанности негативно воспринимаются в обществе, приводят к его поляризации и подрывают веру граждан в том, что воинская обязанность является действительно единым и безусловным для всех".

Нардеп считает, что "особо опасны" такие публикации и обвинения в уклонении военной службы в тех случаях, когда речь идет о национальных публичных деятелях. К ним Бужанский относит высших должностных лиц, политиков, представителей организаций и благотворительных фондов.

По его мнению, обвинения в уклонении от исполнения воинского долга "стали способом своеобразной травли и преследования" таких лиц. Депутат считает, что одним из механизмов, который "позволит избежать ложных обвинений и преследований элиты украинского общества" в неисполнении воинского долга "должно быть обеспечение открытости отдельных военно-учетных указанных категорий лиц".

Реакция на законопроект

Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко уже подверг критике эту инициативу Бужанского. Он считает, что парламент не поддержит этот законопроект.

"Пророссийский черт Бужанский снова напоминает о себе, внеся в Раду пиар-законопроект, который не будет проголосован. Но его цель в другом — внести раскол, разжечь срачи и поделить общество. Российская агентура сейчас значительно активизировалась. Это вызов для государства. Или гидре отрубают голову или она будет пожирать страну изнутри", — написал Стерненко.

Напомним, 7 ноября Стерненко сообщил, что от вражеских пропагандистских медиа узнал, что его разыскивает Приморский ТЦК города Одесса. В то же время в "Резерв+" он не получил сообщения о розыске.

В Одесском ТЦК сообщили, что волонтер якобы посетил военкомат, выдавший документ о его розыске, и заплатил штраф за нарушение правил военного учета. Там отметили, что Стерненко якобы направили на прохождение ВЛК.