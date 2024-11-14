У Раді хочуть відкрити дані про військовий облік публічних діячів. Це вже викликало критику

Відомий волонтер прокоментував ініціативу

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський пропонує відкрити інформацію про військовий облік публічних діячів. Він зареєстрував в парламенті відповідний законопроєкт №12197.

Як повідомляється у картці законопроєкту на сайті ВР, цим документом пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відкритості військово-облікових даних окремих категорій осіб. Станом на 14 листопада цей законопроєкт передали на розгляд комітету.

Зокрема нардеп пропонує виключити з переліку інформації з обмеженим доступом персональні та службові дані деяких категорій призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема це стосується наступних осіб:

національних публічних діячів;

керівників чи членів органів управління громадських об’єднань та благодійних організацій;

членів сімей зазначених осіб.

У пояснювальній записці до законопроєкту Бужанський зазначає, що війна в Україні "загострила увагу суспільства до безумовного виконання кожним громадянином України свого військового обов’язку". А тому, на його думку, "будь-які публікації чи висловлювання щодо ухилення особи від виконання цього обов’язку негативно сприймаються у суспільстві, призводять до його поляризації та підривають віру громадян у тому, що військовий обов’язок є дійсно єдиним та безумовним для всіх".

Нардеп вважає, що "особливо небезпечними" є такі публікації та звинувачення в ухиленні військової служби у тих випадках, коли мова йде про національних публічних діячів. До них Бужанський відносить вищих посадових осіб, політиків, представників громадських організацій та благодійних фондів.

На його думку, звинувачення в ухиленні від виконання військового обов’язку"стали способом своєрідного цькування та переслідування" таких осіб. Депутат вважає, що одним із механізмів, який "дозволить уникнути неправдивих звинувачень та переслідувань еліти українського суспільства" щодо невиконання військового обов’язку "має бути забезпечення відкритості окремих військово-облікових зазначених категорій осіб".

Реакція на законопроєкт

Український блогер та волонтер Сергій Стерненко вже розкритикував цю ініціативу Бужанського. Він вважає, що парламент не підтримає цей законопроєкт.

"Проросійський чорт Бужанський знову нагадує про себе, внісши в Раду піар-законопроєкт, який не буде проголосований. Але його мета в іншому — внести розкол, розпалити срачі та поділити суспільство. Російська агентура зараз значно активізувалася. Це виклик для держави. Або гідрі відрубають голови, або вона буде пожирати країну зсередини", — написав Стерненко.

Нагадаємо, 7 листопада Стерненко повідомив, що від ворожих пропагандистських медіа дізнався, що його розшукує Приморський ТЦК міста Одеса. Водночас у "Резерв+" він не отримав повідомлення про розшук.

В Одеському ТЦК повідомили, що волонтер нібито відвідав військкомат, який видав документ про його розшук, й заплатив штраф за порушення правил військового обліку. Там зазначили, що Стерненка нібито направили на проходження ВЛК.