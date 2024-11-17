Маск высмеял Зеленского и получил шквал критики от украинцев

"Телеграф" собрал мнения о словах миллиардера

Американский миллиардер Илон Маск, соратник избранного президента США Дональда Трампа высмеял заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина – независимая страна, которую нельзя заставить "сесть и слушать" за столом переговоров.

Об этом Маск написал в соцсети Х. Он перепостил видоизмененную цитату Зеленского из интервью Украинскому радио.

В твите, перепостившем миллиардер, цитата звучала так: "США не могут заставить нас "сидеть и слушать" за столом переговоров. Мы – независимая страна".

"У него удивительное чувство юмора", — прокомментировал Маск.

Кроме этого, он прикрепил ссылку на статью от 2021 года, обновленную в первые дни полномасштабного вторжения РФ, о том, как Зеленский был комиком без политического опыта, а стал военачальником.

В Украине уже успели отреагировать на высмеивание Маска. Мнения экспертов собрал "Телеграф".

"Маск начал много брать на себя"

Политолог Игорь Рейтерович в эфире Эспрессо заявил, что на самом деле Маск просто вырывает фразу из контекста и намекает на то, что Украина будет делать все, что скажет США.

"С другой стороны, это все есть продолжение тенденции, которая уже не нравится многим американцам, в том числе и республиканцам. Им не нравится, что Илон Маск начал много брать на себя. Его вообще слишком много и, в частности, у Дональда Трампа, еще и по вопросам, к которым он не имеет никакого отношения, и иметь не может.

"Он высмеивает Украину и народ"

Журналист Даниил Мокрик на своей странице в Facebook написал, что Маск высмеивает не Зеленского. Он высмеивает Украину и народ.

"Когда Трампов хвостик и без пяти минут госчиновник Илон Маск высмеивает слова Зеленского об украинской независимости и субъектности в переговорах, он высмеивает не Зеленского. Он высмеивает Украину и украинский народ. Те украинцы, которые в этой ситуации по каким-то внутриполитическим соображениям поддерживают Маска против Зеленского, на самом деле, поддерживают Маска против Украины. И уже не так важно, из-за ограниченности или неполноценности", — пишет Мокрик.

По его словам, мы можем и должны критиковать Владимира Зеленского, как главу нашего государства. Это не просто правильно, это необходимо. Однако он добавил, что когда его атакуют за границей именно как представителя украинского суверенитета и независимости, то это не персональная атака против того Владимира Зеленского, к которому у нас, украинцев, есть столько вопросов.

"Это — не голос в унисон нашей критике и нашим вопросам. Даже если звучит похоже. Это — атака против президента Украины, нашего суверенитета и независимости. Это нужно уметь отличать и разграничивать. И удивительно, что на третьем году полномасштабной войны это до сих пор приходится объяснять", — подытожил журналист.

"С написанием постов в соцсетях подшофе — нужно не горячиться"

Украинский политолог, историк, журналист, директор Института мировой политики Евгений Магда на своей странице в Фейсбуке также прокомментировал слова Маска. Он не был многословен.

"Здесь как с написанием постов в соцсетях подшофе — нужно не горячиться. Взвесить, например, сколько Starlink-ов и на каких условиях используют Силы обороны. А потом уже определиться: Х-шторм с МАСКовкой, или "путем Стивена Кинга". Но тянуть не стоит", — написал Магда.

Лучше Маску смеяться над президентом США

Украинский политический деятель, внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза также сделал сообщение о высмеивании Маском президента Украины. Он был более жесток в высказываниях.

"Когда над президентом Украины смеется Маск, то мне это не нравится. Потому что тогда он смеется над Украиной. Над украинским президентом могут смеяться только украинцы. Даже те, кто его не выбирал. Лучше Маску смеяться над президентом США. Но он этого делать не будет. А вот наш президент многое сделал, чтобы именно так и произошло. Именно это сейчас и происходит. И это хр*ново. Не для него. Для всех нас. Это следует всем понять", — написал Береза.

"Следует помнить, кто является самым низменным из людей Запада"

Инвестиционный банкир Сергей Фурса тоже отреагировал на слова "Маска". Он его назвал низменным.

"Мы сегодня вспоминаем Шольца не злым тихим словом, но стоит помнить, кто является самым низменным из людей Запада… Очень надеюсь как можно скорее увидеть, как это существо пойдет по пути Коломойского", — пишет Фурса.

Что предшествовало

В интервью Украинскому радио, отвечая на уточняющий вопрос о возможном требовании новоизбранного президента Дональда Трампа об участии Украины в переговорах с Россией, Зеленский ответил: "Мы — независимая страна. И мы во время этой войны — и наш народ, и я лично переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".