Еще не выиграл, а уже что-то обещает: Трамп предложил Маску должность в американском правительстве

Трамп не стал раскрывать подробностей относительно того, как будет работать учреждение, которое возглавит Маск.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года он предложит должность миллиардеру Илону Маску. Трамп хочет создать комиссию по эффективности правительства, а Маск ее возглавит.

Об этом сообщает Reuters. Трамп, пишет информационное агентство, заявил, что Маск уже согласился занять предложенный ему пост в правительстве во главе этой комиссии.

Трамп не стал раскрывать подробности того, как будет работать эта комиссия, однако заявил, что она разработает план устранения "мошенничества и ненадлежащих платежей" в федеральном правительстве. На все это у комиссии будет шесть месяцев.

"Я создам комиссию по эффективности правительства, задачей которой будет проведение полного финансового аудита и аудита эффективности работы всего федерального правительства и предоставление рекомендаций по радикальным реформам", – сказал Трамп.

Маск со своей стороны подтвердил эту информацию. Не так давно он рассказал, что действительно разговаривал с Трампом и добавил, что сам заинтересован поработать в комиссии по эффективности правительства.

"Я с нетерпением жду возможности послужить Америке, если появится такая возможность. Мне не нужна ни зарплата, ни титул, ни признание", – заявил миллиардер.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну России против Украины через 24 часа после того, как снова станет президентом США. При этом он никогда не говорил о том, как он собирается это сделать.

При этом многие знакомые с Трампом люди предупреждали, что во многих случаях политик не может объяснить свои планы, поскольку сам не знает, что будет делать. К примеру, такие слова звучали от нынешнего кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Венса.