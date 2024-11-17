Маск висміяв Зеленського і отримав шквал критики від українців

"Телеграф" зібрав думки щодо слів мільярдера

Американський мільярдер Ілон Маск, який є соратником обраного президента США Дональда Трампа висміяв заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна – незалежна країна, яку не можна змусити "сісти й слухати" за столом переговорів.

Про це Маск написав у соцмережі Х. Він перепостив видозмінену цитату Зеленського з інтерв'ю Українському радіо.

У твіті, який перепостив мільярдер, цитата звучала так: "США не можуть змусити нас "сидіти і слухати" за столом переговорів. Ми – незалежна країна".

"У нього дивовижне почуття гумору", — прокоментував Маск.

Окрім цього, він прикріпив посилання на статтю від 2021 року, оновлену в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, про те, як Зеленський був коміком без жодного політичного досвіду, а став воєначальником.

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"Маск почав багато брати на себе"

Політолог Ігор Рейтерович в етері Еспресо заявив, що насправді Маск просто вириває фразу з контексту і натякає на те, що Україна буде робити все, що скаже США.

"З іншого боку, це все є продовження тенденції, яка вже не подобається багатьом американцям, зокрема, й республіканцям. Їм не подобається, що Ілон Маск почав багато брати на себе. Його взагалі занадто багато і, зокрема, біля Дональда Трампа, ще й з питань, до яких він не має жодного стосунку, й мати не може. Відверто кажучи, його спроба перетворитись на неформального віцепрезидента закінчиться для Маска не дуже добре", — сказав він.

"Він висміює Україну і народ"

Журналіст Данило Мокрик на своїй сторінці у Фейсбук написав, що Маск висміює не Зеленського. Він висміює Україну і український народ.

"Коли Трампів хвостик і без п'яти хвилин держпосадовець Ілон Маск висміює слова Зеленського про українську незалежність і суб'єктність у переговорах, він висміює не Зеленського. Він висміює Україну і український народ. Ті українці, які в цій ситуації з якихось внутрішньополітичних міркувань підтримують Маска проти Зеленського, насправді підтримують Маска проти України. І вже не так важливо, через обмеженість чи меншовартість", — пише Мокрик.

За його словами, ми можемо і маємо критикувати Володимира Зеленського, як главу нашої держави. Це — не просто правильно, це — необхідно. Проте він додав, що коли його атакують за кордоном саме як представника українського суверенітету і незалежності, то це — не персональна атака проти того Володимира Зеленського, до якого у нас, українців, є стільки запитань.

"Це — не голос в унісон нашій критиці і нашим запитанням. Навіть, якщо звучить схоже. Це — атака проти президента України, нашого суверенітету і незалежності. Це треба вміти відрізняти і розмежовувати. І дивно, що на третьому році повномасштабної війни це досі доводиться пояснювати", — підсумував журналіст.

"З написанням постів у соцмережах підшофе — потрібно не гарячкувати"

Український політолог, історик, журналіст, директор Інституту світової політики Євген Магда на своїй сторінці у Фейсбук також прокоментував слова Маска. Він не був багатослівним.

"Тут як з написанням постів у соцмережах підшофе — потрібно не гарячкувати. Зважити, наприклад, скільки Starlink-ів і на яких умовах використовують Сили оборони. А потім вже визначитися: чи Х-шторм з МАСКуванням, чи "шляхом Стівена Кінга". Але тягнути не варто", — написав Магда.

Краще Маску глузувати з президента США

Український політичний діяч, позафракційний депутат Верховної Ради України VIII скликання Борислав Береза також зробив допис щодо висміювання Маском президента України. Він був більш жорстокий у висловлюваннях.

"Коли над президентом України глузує Маск, то мені це не подобається. Бо тоді він глузує над Україною. Над українським президентом можуть глузувати лише українці. Навіть ті, хто його не обирав. Краще Маску глузувати з президента США. Але він того робити не буде. А от наш президент багато зробив, щоб саме так і сталося. Саме це зараз і відбувається. І це хр*ново. Не для нього. Для нас всіх. Це варто всім зрозуміти", — написав Береза.

"Варто памʼятати, хто є найбільш ницим із людей Заходу"

Інвестиційний банкір Сергій Фурса теж відреагував на слова Маска. Він його назвав ницим.

"Ми сьогодні згадуємо Шольца не злим тихим словом, але варто памʼятати, хто є найбільш ницим із людей Заходу…Дуже сподіваюсь як якомога швидше побачити, як ця істота піде шляхом Коломойського", — пише Фурса.

Що передувало

В інтерв'ю Українському радіо, відповідаючи на уточнююче питання про можливу вимогу новообраного президента Дональда Трампа щодо участі України в переговорах із Росією, Зеленський відповів: "Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".