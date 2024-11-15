Когда мужчина может отказаться от повестки

Некоторые граждане обязаны отреагировать на вызов в военкомат

Во время общей мобилизации военнообязанным могут вручать повестки где угодно — на улице, работе или даже почтой. Однако существуют обстоятельства, при которых мужчина может законно отказаться от получения повестки без последствий.

Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" разъяснили относительно оснований, по которым возможен отказ от повестки. Обычно повестка означает вызов в территориальный центр комплектования для постановки на воинский учет, обновление данных или прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Юристы отмечают, что если гражданин недавно обновил свои военные учетные данные, прошел ВВК и имеет действующую отсрочку от мобилизации , повестка вручается без оснований. В таком случае достаточно уведомить работников ТЦК об актуальности данных и показать штрих-код для проверки информации в едином реестре военнообязанных "Оберег".

Также право не брать повестку без каких-либо правовых последствий могут граждане, исключенные из воинского учета. Ведь они не имеют никакой юридической и правовой связи с военкоматом.

Когда можно отказаться от повестки без последствий:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

повестку вручает неуполномоченное лицо;

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Что будет, если отказаться без оснований

Если гражданин не имеет актуальных данных в военно-учетном реестре и отказывается от повестки, это нарушение закона. Представители ТЦК составляют акт об отказе, который подписывается свидетелями или самим военнообязанным (если он соглашается).

Такой акт становится юридическим доказательством, которое может служить основанием для административного взыскания.

Штрафы за нарушение

Согласно законодательству, отказ без оснований наказывается штрафом в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Напоминаем, какой должна быть повестка. Она должна содержать следующие обязательные реквизиты:

фамилия, собственное имя, отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование районного (городского) ТЦК (или его отделов), издавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания — для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;

фамилия и имя руководителя ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи — для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК рассказали, почему повестки выдают в общественных местах. Вручение повесток в таких местах происходит преимущественно тогда, когда при проверке документов выявляются нарушения воинского учета.