Когда Зеленский представит внутренний План стойкости и что в него войдет

План будет состоять из 10 пунктов, его хотят представить в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление нового плана. На этот раз речь идет о Плане стойкости из 10 пунктов.

Об этом он заявил в вечернем обращении к украинцам 14 ноября. По его словам, этот план необходим для того, чтобы Украина выстояла в войне с Россией.

В Плане будет идти речь о культурном суверенитете, обеспечении безопасности страны и энергетической системы во время войны, а также о поставках оружия для дальнейшего отражения российской агрессии.

Как подчеркнул президент, презентация нового плана состоится уже на следующей неделе. К разработке привлечены представители власти и бизнеса.

"Мы подготовим фактически базовый доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово. Мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Ради того, чтобы мы имели право на это слово – "победа"", — сказал Владимир Зеленский. Он добавил, что миллионы людей, которые мечтают о справедливом завершении войны для Украины, уже работают над этим.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский откровенно высказался по поводу окончания войны и вступления в Украины НАТО.