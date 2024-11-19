Зеленский в Раде заявил, что школьников будут кормить бесплатно

В этом году это касалось только младших классов

Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил о введении бесплатного питания в школах.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко. По словам президента, в этом году было введено бесплатное питание в школах только для младших классов, но это нужно менять.

"В этом году для украинских детей с 1 по 4 класс школы мы ввели бесплатное питание. Я поручил правительству обеспечить в следующем году бесплатное питание для всех украинских школьников. Это нужно и важно сделать", — сказал Зеленский.

В то же время Гончаренко удивлен этим решением. Он отметил: "Я немного не понимаю, выплаты на детей не поднимают, но питание в школе организуют. То есть на все есть деньги?"

Напомним, что введение бесплатного питания для младших классов смутило украинцев, ведь большинство усомнилось в его качестве. Тогда на это из бюджета было выделено 2 миллиарда гривен. Денежные средства передали местным общинам в форме субвенции.

Заметим, что раньше бесплатно питались только льготные категории детей, но в 2024 году это распространяется на учащихся 1-4 классов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что школьникам запретили брать на перекус бутерброды с колбасой на Волыни в учебные заведения.