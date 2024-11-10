В частной школе Киева детям во время войны задали сочинение о смерти за страну

Учитель и блогер рассказала о скандале в стенах учебного заведения

В киевской частной школе "Афины" разразился скандал, связанный с учебным процессом. На уроке зарубежной литературы ученикам дали задание написать сочинение на тему "Нужно ли отдать свою жизнь за родину".

Об этом в Facebook написала учитель и блогер Мария Воротило. По ее словам, она узнала об этом от ученика 8-го класса во время разговора с ним.

Воротило добавила: этот ученик является не первым, кому дали такое задание. В то же время руководство школы говорит, что такого задания якобы не было.

"У меня очень большой вопрос к Школе "Афины". Что должно произойти с вами, вашими учениками и нашей страной, чтобы у вашей учительницы зарубежной литературы наконец-то появилась эмпатия?", — возмутилась Воротило. Она напомнила, что российско-украинская война идет 10 лет, а полномасштабное вторжение России в Украину длится три года. За это время через фронт прошли сотни тысяч людей, чьих-то родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, многие из них погибли.

Позже Мария Воротило добавила, что данное произведение нужно было написать в виде размышлений по "Иллиаде".

Как сообщал "Телеграф" ранее, основатель политической партии "Братство" и бывший лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский заявил о необходимости закрыть границы на выезд даже для детей.