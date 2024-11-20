В Киеве и областях объявили тревогу на фоне угроз о массированной атаке (обновлено)

Всех просят находиться в укрытиях

Днем 20 ноября в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога на фоне информации о возможной атаке по Украине новым оружием. Речь идет о стратегической-баллистической ракетой РС-26 "Рубеж".

Мониторинговые Telegram-каналы пишут, что есть угроза баллистики для столицы. Позже в пресс-службе Воздушных сил Украины сообщили, что две баллистические цели прекратили существование.

Всех просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

Скоростная цель была зафиксирована через Сумскую область в направлении Киевской. Вскоре была замечена аналогичная цель. Однако уже вскоре они обе пропали.

При этом важно до отбоя находиться в укрытии, поскольку российские военные могут повторить запуски в любой момент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 ноября посольство США в Украине предупредило своих граждан об угрозе масштабной воздушной атаки РФ. В этой связи посольство в Киеве закроется.

При этом, предупреждение о возможной массированной атаке по Украине от посольства США может быть связано с угрозой применения баллистики с территории РФ. Не исключено, что враг может использовать во время атаки свое новое оружие.