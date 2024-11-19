Когда в Одессе начнут действовать графики отключения света. Какая ситуация с электричеством в городе сейчас

Энергетики делают все возможное

В Одессе сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением после атаки российской 17 ноября. Во вторник, 19 ноября, в городе продолжают действовать экстренные отключения света.

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, графики отключений при этом не действуют. Энергетики призывают тех, у кого есть свет, экономить электричество, чтобы специалисты смогли быстрее стабилизировать систему. В ДТЭК пока не назвали никаких сроков возвращения в графики.

Электротранспорт в Одессе 19 ноября не работает. Для перевозки людей продолжат работу четыре автобуса Mercedes.

Они курсируют по маршрутам:

от ул. 28-й бригады (ул. Паустовского) до Пересыпских мостов;

от ул. Архитекторская до железнодорожного вокзала.

Следует отметить, что в Одессе возникли большие проблемы с электроснабжением в результате массированной ракетной атаки утром 17 ноября. Тысячи одесситов остались без света, воды и отопления. Критические объекты города, включая больницы, были переведены на генераторы.

Как сообщал "Телеграф", 18 ноября глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказывал о ситуации со светом в Одессе. Людям должны были дать четкие графики отключений света ближе к вечеру, но, очевидно, ввести плановые графики пока не удается.