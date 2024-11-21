В Днепре после взрывов бушует несколько пожаров: первые подробности и фото

Под прицелом врага был промышленный объект

В четверг, 21 ноября, в Днепре раздавались взрывы. Российские войска атаковали промышленное предприятие.

Также в городе произошло два пожара. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В настоящее время известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара", — пишет он.

По данным корреспондента "Телеграфа", на место происшествия выехали все необходимые службы.

В сети уже начали появляться видео моменты попаданий по Днепру. На опубликованных кадрах видно, что в небо поднимается черный дым.

Часть ракет упала на линии электропередач. Местные паблики показали соответствующее фото, а в публикации отметили, что люди находят обломки от сбитых ракет на земле.

Атака РФ 21 ноября – что известно

Ранним утром, 21 ноября, в ВСУ проинформировали о взлете в России МиГ-31К, который является носителем аэробалистических ракет "Кинжал", и из-за этого была объявлена масштабная воздушная тревога в Украине.

После этого фиксировалось движение скоростной цели в сторону Днепра. В городе было слышно взрывы.

Позже стало известно, что в воздухе фиксировались российские самолеты Ту-95 — эти борта совершили пуски ракет Х-101 в направлении Украины.