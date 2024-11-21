Украина может производить тысячи ракет в год. Что для этого нужно – СМИ

Аналиты сомневаются

Украина уже имеет возможность изготовить в следующем году три тысячи крылатых ракет, о которых говорил президент Владимир Зеленский. Для реализации этого плана требуются только контракты на закупку.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на собеседника в правительстве, который говорил на правах анонимности. Отмечается, что это может стоить от $3 млрд.

"Заявленная способность у нас есть. Нужны только контракты на закупку продукции", — отмечает он.

В свою очередь аналитики рынка вооружений более скептичны по этому вопросу. Директор Defense Express Сергей Згурец говорит, что объявленные объемы производства означают, что нужно будет производить восемь ракет в сутки – одна ракета каждые три часа.

По его словам, это превышает темпы россиян и американцев. Эксперт подчеркнул, что удивятся, если Украине удастся реализовать подобные планы.

Напомним, 19 ноября Зеленский, презентуя внутренний план устойчивости в Верховной Раде, заявил, что Украина в 2025 году произведет не менее 30 000 дальнобойных дронов и 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский подтвердил наличие у Вооруженных сил Украины "дальнобойных возможностей". По его словам, Украина будет применять дальнобойное оружие для ослабления военного потенциала России.