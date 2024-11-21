Україна може виготовляти тисячі ракет на рік. Що для цього потрібно - ЗМІ

Аналіти сумніваються

Україна вже має спроможність виготовити наступного року три тисячі крилатих ракет, про які говорив президент Володимир Зеленський. Для реалізації цього плану потрібні тільки контракти на закупівлю.

Про це пише Forbes з посиланням на співрозмовника в уряді, який говорив на правах анонімності. Зазначається, що це може коштувати від $3 млрд.

"Заявлена спроможність у нас є. Потрібні тільки контракти на закупівлю продукції", — зазначає він.

Своєю чергою аналітики ринку озброєнь більш скептичні щодо цього питання. Директор Defense Express Сергій Згурець каже, що оголошені об'єми виробництва означають, що потрібно буде виготовляти вісім ракет на добу – одну ракета кожної три години.

За його словами, це перевищує темпи росіян та американців. Експерт наголосив, що здивуються, якщо Україні вдасться реалізувати такі плани.

Нагадаємо, 19 листопада Зеленський, презентуючи внутрішній план стійкості у Верховній Раді, заявив, що Україна у 2025 році виробить щонайменше 30 000 далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський підтвердив наявність у Збройних сил України "далекобійних можливостей". За його словами, Україна буде застосовувати далекобійну зброю для послаблення військового потенціалу Росії.