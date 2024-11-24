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Был одним из самых влиятельных политиков начала 90-х: как выглядит могила Героя Украины Степана Хмары

Автор
Виктория Козар
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Автор
Степан Хмара
Степан Хмара. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мужчина посвятил себя борьбе за свободу Украины

Степан Хмара – известный украинский политик, политзаключенный, общественный деятель, народный депутат. Всю жизнь мужчина был диссидентом: боролся против коммунизма и советской власти. За это получал заключение и ссылку в концлагеря. Хмары не стало в феврале этого года.

Чем еще запомнился известный общественный деятель и политик — знает "Телеграф".

Что известно о Степане Облаке

Мужчина родился во Львовской области в 1937 году. В подполье он редактировал общественно-политический журнал "Украинский вестник", который до заключения издавал журналист Вячеслав Черновол. Хмара писал о преследованиях и репрессиях в Советском Союзе, в частности выпустил статью "Этноцид украинцев в СССР".

Такая фигура, как Степан Хмара, не могла остаться без внимания советской верхушки. И в 1975 году общественного деятеля впервые задержали из-за "антисоветской пропаганды", впрочем, впоследствии отпустили из-за отсутствия доказательств.

Однако уже в 1980 году в СССР были обнаружены доказательства его "украинской националистической деятельности". КГБ обвинило Хмару в антисоветской пропаганде и назначило 7 лет заключения в лагере строгого режима и 5 лет ссылки.

Фото: "I-ua.tv"

После 7 лет заключения мужчина вышел на свободу. Так, он стал одним из руководителей Украинского Хельсинкского союза, который противостоял коммунистическому режиму. На основе нее создали Республиканскую партию, в которой Хмара стал замглавы.

Участвовал в революции на граните, организованной студентами. Они требовали власти не подписывать новый Союзный договор, вернуть в Украине срочников, проходивших военную службу вне Украинской республики, национализировать имущество коммунистов и провести новые выборы на многопартийной основе.

В начале 90-х активиста обвинили в нападении на милиционера, из-за чего был арестован. Случай вошел в историю как "дело Хмары". Мужчину удалось извлечь из тюрьмы благодаря расследованию, в котором привели доказательства незаконного ареста политика.

Впоследствии Хмара стал народным депутатом. В Верховной Раде был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины, критиковал Кравчука за отказ Украины от ядерного статуса, потребовал вывести российские войска Черноморского флота из нашего государства.

Фото: "Историческая правда"

Принимал участие в акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции, Революции достоинства. После начала вооруженной агрессии в Донбассе призвал не вести переговоры в Минске, а ликвидировать сепаратистов. Критиковал президентов Украины Леонида Кравчука, Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Имеет звание Героя Украины.

Могила Степана Хмары

Степан Хмара скончался в феврале 2024 года. Причиной стало онкологическое заболевание. Диссиденту было 86 лет. Его отпели в Церкви Святого Николая и похоронили на Байковом кладбище.

Фото: "Википедия"

В октябре повредили фото на могиле Степана Облака. Это сделали неизвестные вандалы. В Конгрессе Украинских Националистов прокомментировали, что Хмару боятся "и мертвого, и живого".

Фото Степана Брацюнь
Фото Степана Брацюнь

Недавно "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила известного украинского писателя Ивана Франко. Она находится во Львове.

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#Деятельность #Могила #Степан Хмара