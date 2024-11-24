Украинцы массово возвращаются в оккупированный Мариуполь: нардеп назвал причину

Не всем удается начать новую жизнь

Десятки тысяч украинцев вернулись на временно оккупированную Россией территорию. Только в Мариуполь выехали около 70 тысяч человек.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по правам человека Максим Ткаченко. По его словам, уже около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории.

"Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на нашу землю Россия. В то же время каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек. На мой взгляд, это ужасные цифры", — подчеркнул нардеп.

Почему украинцы возвращаются в оккупацию

Ткаченко отметил, что главной причиной возвращения является то, что вынужденные переселенцы на подконтрольной Украине территории не смогли начать новую жизнь. По его словам, эти люди не получили должной помощи от государства — ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы.

Нардеп подчеркнул, что большое количество ВПЛ не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а все предложения, которые предоставляются переселенцам, на самом деле очень низкооплачиваемые. По его мнению, можно даже говорить об определенной дискриминации переселенцев на рынке труда.

"Заработная плата часто не превышает 8-12 тысяч грн, в то время когда стоимость аренды жилья в условно безопасных регионах Украины стартует от 10 тысяч. Когда переселенцы начинают работать — они теряют право на выплаты от государства для компенсации расходов на аренду жилья, которые составляют около 2000 грн в месяц на человека и 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью. В то же время на безвозмездной основе очень мало мест с человеческими условиями проживания", — подчеркнул Ткаченко.

Ранее "Телеграф" писал о том, как сейчас живет временно оккупированный Мариуполь. Россиянам раздают там квартиры, а местных оставили без тепла.