В Украине появится электронная ВВК: в Минобороны объяснили, как она будет работать

Реестры будут обмениваться данными

Министерство обороны Украины планирует запустить электронную военно-врачебную комиссию (ВВК) в 2025 году. Это новшество должно помочь оптимизировать процесс определения пригодности граждан к военной службе, минимизировать коррупционные риски и улучшить скорость и качество принятия решений.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit. Передает 24 канал.

По словам Черногоренко, в 2025 году Минобороны планирует ввести обмен данными между "Оберег" и электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Это фактически и есть электронная ВВК, у которой будет свой алгоритм работы.

ВВК будет работать следующим образом:

военнообязанный будет делать ежегодный скрининг в своем медицинском заведении;

данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и храниться в ЕСОЗ;

если отсутствуют хронические заболевания и жалоб, фиксируется рекомендация по пригодности, в случае жалоб военнообязанный проходит дополнительные обследования;

также указываются антропометрические данные – рост, вес, окружность грудной клетки, эти данные направляются в ВВК;

ВВК производит арбитраж.

Также заместитель министра обороны отметила, что военные врачи смогут пересматривать рекомендации семейных врачей и принимать собственное решение о пригодности лица к службе. Они также смогут определять, какие именно задачи в армии может выполнять человек, например, пригоден ли он к работе водолазом или разведчиком. Все решения будут документированы онлайн и подтверждены цифровой подписью.

Ранее "Телеграф" писал, сколько действительно вывод ВВК и когда повторно проходить медосмотр. Граждане, у которых есть жалобы или не проходили медосмотр, направляются на ВВК для оценки состояния здоровья.