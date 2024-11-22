Нужно ли исключенным из учета проходить повторную ВВК

У таких мужчин военный документ не забирают

Соответственно действующему украинскому законодательству исключенные из воинского учета не считают военнообязанными. Однако в Министерстве обороны говорят, что исключенные по состоянию здоровья должны обновить данные в ТЦК и СП.

По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, лица, которые после 2022 года были признаны непригодными к службе по состоянию здоровья, должны явиться в ТЦК для повторного прохождения ВВК. Пишет издание NV.

Однако полковник Генерального штаба Юрий Глущенко отметил, что граждане, исключенные из воинского учета, не обязаны обновлять свои данные. В то же время он напомнил, что согласно закону, с 18 мая в условиях военного положения и общей мобилизации все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и удостоверение личности.

Мужчины, исключенные из воинского учета из-за состояния здоровья или достижения предельного возраста, больше не являются военнообязанными, поэтому на них не распространяются правила по мобилизации и военному учету. Однако действующие нормативно правовые акты не определяют, нужно ли таким лицам посещать ТЦК только для получения отметки об исключении, и не обязывают ли их повторно проходить военно-врачебную комиссию.

Следует отметить, что законом не предусмотрено, что исключенные из учета по состоянию здоровья должны обновлять данные. Поскольку правила для военнообязанных таких людей не относятся. Однако они сохраняют свой военно-учетный документ по новым правилам.

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