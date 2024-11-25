Слепых и глухих признают здоровыми? Нардеп объяснила, кто приказал ВЛК "химичить" с диагнозами

Шизофрения и аутизм не помешали признать мужчин пригодными к службе

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнаружила, что врачи военно-врачебных комиссий (ВЛК) имеют негласное указание признавать пригодными к службе всех мобилизованных, даже несмотря на серьезные диагнозы военнообязанных лиц.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала глава ВСК, народная депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход. Она привела несколько примеров из практики работы комиссии.

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— Я общалась непосредственно с врачами, руководителями среднего звена, руководителями госпиталей, гражданских больниц, и там четко было сказано: если ты хочешь продолжать работать на своей должности или вообще хочешь, чтобы у тебя все было хорошо, все должны быть признаны годными. И это очень ясно видно на тех, кого мобилизуют, — говорит нардепка.

К примеру, последние три обращения у меня. Первое — тяжелая форма диабета, человек имеет инвалидность, а его мобилизовали и ВЛК написала "годен".

Второе обращение – мобилизация человека, у которого инвалидность детства, шизофрения, и так же ВЛК сочла годным.

И третий случай – человек с аутизмом и другими психическими расстройствами. Его тоже мобилизовали, — рассказывает Анна Скороход.

По ее словам, была ситуация, когда мобилизовали человека с очень низким уровнем зрения и глухотой.

— И все годны. Мне говорят: "Как врачи могли установить форму моего диабета, если у меня даже сахар никто не замерил". И действительно, если вы проходите ВЛК за 40 минут (два часа в лучшем случае), то что за это время можно установить? Врачам давало указания их начальство, — утверждает глава ВСК.

Напомним, ранее Анна Скороход объяснила "Телеграфу", как беспредел ТЦК приводит к проблемам на фронте.