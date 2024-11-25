Стала мастером спорта по акробатике: что известно и как выглядит жена боксера Ломаченко
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Жена боксера избегает публичности
Василий Ломаченко – известный украинский боксер, который не осуждает Россию за войну против Украины, а также поддерживает Украинскую православную церковь Московского патриархата. О личном спортсмен говорит не часто.
"Телеграф" расскажет, кто жена боксера и чем занимается женщина.
Что известно о жене Василии Ломаченко
Боксер познакомился с будущей женой, Еленой Жорняк еще в детстве, в родном Белгород-Днестровском. Девушка занималась акробатикой под руководством мамы Василия, мастера спорта Татьяны Ломаченко.
Знакомство будущих супругов состоялось в спортзале, когда им было 10 лет. Однако симпатия появилась не сразу. Отношения начали развиваться, когда оба поступили в педучилище. К этому времени Елена успела стать мастером спорта, построив успешную карьеру в спортивной акробатике.
Василий в это время также активно развивал свою боксерскую карьеру и впоследствии победил на чемпионате мира по боксу. Позже влюбленные отыграли скромную свадьбу и в 2011 году впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали, как и отца спортсмена, Анатолий. Крестным отцом младенца стал чемпион мира по боксу Александр Усик.
Через 2 года у супругов появилась дочь Виктория. Девочка, как мама и бабушка, занимается спортивной акробатикой. А вот сын Ломаченко – Анатолий – как и отец, пошел в бокс.
Ранее Ломаченко рассказывал, что мечтает построить большой дом для их семьи, чтобы в нем помещалось трое-четверо детей.
Елена имеет частную страницу в инстаграме, и, очевидно, она не хочет быть публичной. В шапке профиля женщина написала, что является православной христианкой. По всей вероятности, она также поддерживает Украинскую православную церковь Московского патриархата, как и ее муж.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Он был женат дважды.