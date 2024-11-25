Носив сережку у вусі та шкіряні штани: як змінився за 25 років Володимир Зеленський

Глава держави суттєво змінився протягом 25 років

Президент України Володимир Зеленський у минулому був успішним актором, продюсером, телеведучим. Понад 15 років він був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95", але згодом вирішив піти в політику.

Кар'єру Володимир Зеленський почав у місцевому КВК, яке швидко стало популярним на пострадянському просторі. Як змінився чоловік протягом 25 років — знає "Телеграф".

Як виглядав Зеленський у КВК

Майбутній президент України почав грати у КВК під час студентства: організував театр мініатюр "Беспризорник". Згодом Володимира запросили в команду "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит". Номери були вдалими та смішними, тож у цьому колективі гуморист швидко розвивався.

Фото з мережі

Невдовзі "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит" перемогла у Вищій лізі КВК у 1997 році. Разом із Зеленським у команді грали майбутні учасники "Кварталу-95": Денис Манжосов, Юрій Крапов, Олександр Пікалов.

Фото з мережі

Через певний час коміки заснували команду "Збірна Кривого Рогу", а у 1997 році створили "95-й квартал". Зеленський був капітаном, провідним актором колективу, а також автором великої кількості номерів.

Фото з мережі

Фото з мережі

Протягом 4 років криворізька команда "95-й квартал" виступала у Вищій лізі КВК. У той період гумористи часто гастролювали у Росії та інших країнах колишнього Радянського Союзу. Володимир створював не лише жарти для "95-й кварталу", а й писав сценарії для телевізійних програм, концертів, інших свят.

Фото з мережі

Так, гумористи пройшли у фінал вищої ліги КВК, в якому зустрілися зі збірною Москви. Місцеві чиновники не могли допустити перемоги українців, тож віддали перевагу своїм. У той час президент КВК Олександр Масляков запропонував Зеленському працювати в КВК автором і редактором, але без команди. Актор відмовився і залишив КВК.

Фото з мережі

Фото з мережі

Відтак, гумористи повернулися на батьківщину та створили телевізійний проєкт "Вечірній квартал". Його транслювали на "Інтері". Пізніше коміки створили "Студію Квартал-95", яка випускала одразу кілька проєктів: "Вечірній квартал", "Бійцівський клуб", "Україно, вставай". Також вони писали сценарії фільмів, телепрограм і мюзиклів.

Фото "1+1"

Фото "1+1"

У 2012 році "Студія Квартал 95" почала співпрацювати з "1+1". Так, на цьому телеканалі почали показувати усі програми студії, зокрема, "Ліга сміху", "Вгадай ящик", "Вечірній квартал", "Ігри приколів", "Жіночий квартал". А у 2019 році Зеленський вийшов зі студії та заявив, що балотуватиметься у президенти. Йому вдалося перемогти на виборах, отримавши 73% голосів виборців.

Володимир Зеленський зараз

Володимир Зеленський перебуває на посаді президента України вже протягом 5 років. Зараз у фокусі глави держави — зустрічі з лідерами європейських країн та США щодо надання Україні зброї, техніки, а також коштів на соціальне забезпечення громадян.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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