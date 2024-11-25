Рус

Носив сережку у вусі та шкіряні штани: як змінився за 25 років Володимир Зеленський

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3205
Зміни Володимира Зеленського
Зміни Володимира Зеленського. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

Глава держави суттєво змінився протягом 25 років

Президент України Володимир Зеленський у минулому був успішним актором, продюсером, телеведучим. Понад 15 років він був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95", але згодом вирішив піти в політику.

Кар'єру Володимир Зеленський почав у місцевому КВК, яке швидко стало популярним на пострадянському просторі. Як змінився чоловік протягом 25 років — знає "Телеграф".

Як виглядав Зеленський у КВК

Майбутній президент України почав грати у КВК під час студентства: організував театр мініатюр "Беспризорник". Згодом Володимира запросили в команду "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит". Номери були вдалими та смішними, тож у цьому колективі гуморист швидко розвивався.

Фото з мережі

Невдовзі "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит" перемогла у Вищій лізі КВК у 1997 році. Разом із Зеленським у команді грали майбутні учасники "Кварталу-95": Денис Манжосов, Юрій Крапов, Олександр Пікалов.

Фото з мережі

Через певний час коміки заснували команду "Збірна Кривого Рогу", а у 1997 році створили "95-й квартал". Зеленський був капітаном, провідним актором колективу, а також автором великої кількості номерів.

Фото з мережі
Фото з мережі

Протягом 4 років криворізька команда "95-й квартал" виступала у Вищій лізі КВК. У той період гумористи часто гастролювали у Росії та інших країнах колишнього Радянського Союзу. Володимир створював не лише жарти для "95-й кварталу", а й писав сценарії для телевізійних програм, концертів, інших свят.

Фото з мережі

Так, гумористи пройшли у фінал вищої ліги КВК, в якому зустрілися зі збірною Москви. Місцеві чиновники не могли допустити перемоги українців, тож віддали перевагу своїм. У той час президент КВК Олександр Масляков запропонував Зеленському працювати в КВК автором і редактором, але без команди. Актор відмовився і залишив КВК.

Фото з мережі
Фото з мережі

Відтак, гумористи повернулися на батьківщину та створили телевізійний проєкт "Вечірній квартал". Його транслювали на "Інтері". Пізніше коміки створили "Студію Квартал-95", яка випускала одразу кілька проєктів: "Вечірній квартал", "Бійцівський клуб", "Україно, вставай". Також вони писали сценарії фільмів, телепрограм і мюзиклів.

Фото "1+1"
Фото "1+1"

У 2012 році "Студія Квартал 95" почала співпрацювати з "1+1". Так, на цьому телеканалі почали показувати усі програми студії, зокрема, "Ліга сміху", "Вгадай ящик", "Вечірній квартал", "Ігри приколів", "Жіночий квартал". А у 2019 році Зеленський вийшов зі студії та заявив, що балотуватиметься у президенти. Йому вдалося перемогти на виборах, отримавши 73% голосів виборців.

Володимир Зеленський зараз

Володимир Зеленський перебуває на посаді президента України вже протягом 5 років. Зараз у фокусі глави держави — зустрічі з лідерами європейських країн та США щодо надання Україні зброї, техніки, а також коштів на соціальне забезпечення громадян.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про відомого правозахисника і екснардепа Степана Хмару. Чоловік висловлював свою думку з важливих суспільно-політичних питань.

Теги:
#Володимир Зеленський #КВК