Была одной из самых красивых женщин в Раде: чем запомнилась экс-нардеп Татьяна Донец и где сейчас (фото)

Ее также считали одной из самых богатых женщин в парламенте

Эффектную блондинку Татьяну Донец, которая начала политическую карьеру в 26 лет, как и Викторию Сюмар, считали одними и самых красивых женщин в украинском парламенте. Однако Татьяна пропала с радаров и не появляется в медийном пространстве.

"Телеграф" решил выяснить, чем запомнилась девушка, которую в СМИ часто называли "Блондинка в законе". Также мы узнали, есть ли о ней в сети свежая информация.

Что известно о Татьяне Донец — в каких скандалах была замешана

Бывшая нардеп Татьяна Донец родилась в 1980 году в Днепропетровске, а после окончания средней школы переехала в Киев, где получила диплом юриста и экономиста-международника. Ее мама Наталья Донец была народным депутатом третьего созыва от ВО "Громада", а отец — бизнесменом, основателем компании "ДОМ-Инвест", а также кумом экс-премьер-министра Павла Лазаренко.

Известно, что Татьяна начала свою политическую карьеру в 26-летнем возрасте, сначала она была помощником народного депутата, потом занималась бизнесом, а после прошла в парламент седьмого созыва от ВО "Батьківщина". В 2014 году она переизбиралась от партии "Народный фронт".

Татьяна Донец начала карьеру в политике в 26 лет

Основной сферой деятельности Донец была медицина и здравоохранение, также она занималась вопросами приватизации. Она запомнилась тем, что была активным противником общедоступности электронных деклараций чиновников. Татьяна даже зарегистрировала законопроект, который закрыл бы доступ обычным гражданам к данным о доходах парламентариев.

Татьяна Донец фигурировала в нескольких скандалах

Что касается скандалов, что в СМИ писали, что в Раду якобы место Татьяне купил ее бывший возлюбленный Василий Горбаль от "Партии регионов". А после бегства Павла Лазаренко, с которым вел бизнес ее отец, в СМИ писали, что девушка унаследовала управление его активами, хотя Татьяна заявляла, что не имеет к бизнесу родителей никакого отношения.

Как выглядит Татьяна Донец

Более того, когда Татьяна ушла в декретный отпуск, ее карточка "голосовала" на заседания Верховной Рады более пятидесяти раз. Всего же Донец посетила двадцать два процента всех заседаний в Верховной Раде.

Татьяна Донец пропала из медийного пространства

Также народный депутат Оксана Корчинская назвала Татьяну представителем интересов в парламенте бизнесмена Николая Кузьмы, которого связывают в фармацевтической мафией. По ее словам, Донец была замешана в преступных схемах по закупке лекарств по завышенной стоимости для больницы "Охматдет".

Где сейчас экс-нардеп Татьяна Донец

Бывший народный депутат Татьяна Донец, которая привлекала внимание своей модельной внешностью и попала в рейтинг самых красивых женщин в парламенте, в 2016 году вышла замуж за коллегу Дениса Дзензерского, а через два года родила дочь.

Татьяна Донец вместе с мужем

Сейчас о ней в интернете нет свежей информации, поскольку Татьяна ведет закрытый образ жизни. В Facebook она сделала несколько публикаций в конце февраля 2022 года, когда началась война, поддержав нашу страну в тяжелой борьбе с российским агрессором.

Татьяна Донец поддержала Украину

Свою страницу в Instagram, начиная с 24 февраля 2022 года, она также не ведет. Но геолокация, указанная в ее профиле, — Украина. Однако Татьяна не появляется в медийном пространстве и не комментирует публично события, происходящие в нашей стране.

Татьяна Донец ведет закрытый образ жизни

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