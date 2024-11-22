Не знала об украинском романе мужа: как выглядит жена Саакашвили и что о ней известно (фото)

В браке с Рулофс политик прожил 30 лет

Личная жизнь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили была довольно насыщенной. У политика есть четверо детей от трех разных женщин, хотя в официальном браке он состоял только с Сандрой Рулофс.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит экс-первая леди Грузии Сандра Рулофс, которую Саакашвили бросил ради украинки. Мы узнали, где сейчас женщина и чем занимается.

Как выглядит жена Саакашвили

Грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили в официальном браке состоял всего раз. С будущей супругой Сандрой Рулофс, которая родом из Нидерландов, он познакомился в 1993 году. Это произошло в Страсбурге (Франция) в Международном институте прав человека, где женщина преподавала курс права человека.

В этом же году Сандра переехала в Нью-Йорк и начала работать в Колумбийском университете и в нидерландской правозащитной фирме. В 1996 году Сандра вместе с Саакашвили вернулась в Грузию, где работала в Международном комитете Красного Креста и консульстве Королевства Нидерландов в Тбилиси.

Сандра Рулофс и Саакашвили познакомились в 1993 году, Фото: Getty Images

С 2004 по 2013 годы Сандра была первой леди Грузии. В Times писали, что жена Саакашвили является движущей силой, которая способствовала восхождению ее мужа к вершине власти в качестве архитектора "Революции роз"

Саакашвили вместе с женой Сандрой, Фото: Getty Images

Рулофс была опорой и поддержкой для мужа, она заявляла, что Саакашвили полон энергии и надежды и что он создаст в Грузии новый мир. Сандра владеет пятью языками и является основательницей фонда Сохо — неправительственной благотворительной организации, оказывающей помощь детям, беженцам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям. С 2007 года фонд занимается репродуктивным здоровьем и уходом за новорожденными.

Сандра Рулофс, Фото: Getty Images

Что известно о браке Саакашвили и Рулофс

Сандра подарила Михаилу Саакашвили двух сыновей: Эдуарда (1995 г. р.) и Николоза (2005 г. р.). В этом году Николоз окончил школу в Тбилиси.

Сандра Рулофс вместе с сыном Николазом

Что касается старшего сына, то Эдуард получил степень магистра по искусственному интеллекту. Юноша учится в Утрехтском университете в Нидерландах. Бывшая жена Саакашвили также летом сообщала, что сдает экзамены по психологии на бакалаврате.

Старший сын Саакашвили и Сандры Рулофс

Судя по странице в Facebook сейчас Сандра Рулофс является членом Международного психоонкологического общества (IPOS). Женщина после получения степени магистра в области глобальной политики здравоохранения сделала карьерный шаг (изучение психологии), который привел ее к психологическому консультированию онкологических пациентов.

Сандра Рулофс стала членом Международного психоонкологического общества

Брак с Саакашвили продлился 30 лет. В 2023 году Рулофс навестила политика в больнице спустя два года и заявила, что они больше не вместе. Информации о разводе супругов в сети нет.

Сандра Рулоф вместе с мужем и сыном

Женщина отметила, что ей потребовалось два года, чтобы психологически подготовиться к встрече с супругом, который находится под стражей. После откровенного разговора, Сандра сказала, что пожелала ему свободы, здоровья и счастья.

На своей странице в Facebook Саакашвили также написал, что Сандра — самая добрая и самая умная женщина, с которой он был знаком. Он добился многого именно благодаря супруге. Также политик отметил, что Сандра остается главной любовью его жизни, потому что она была очень большой историей любви и частью его самого.

Саакашвили признал, что сделал ей больно, поскольку пока он был в Украине, то завел роман с украинской депутаткой Лизой Ясько. В 2021 году они публично объявили о своих отношениях и стали жить вместе. А в 2023 году Ясько впервые стала мамой.

Саакашвили ушел от жены ради Лизы Ясько

В одном из интервью за 2021 год, украинский нардеп рассказала, что отношения Саакашвили с женой Сандрой Рулофс окончены. Хотя жена Саакашвили призналась, что новость о романе супруга с украинской стала для нее неожиданностью, а сама форма их признания — совершенно неприемлемой. Но Сандра заявила, что сохраняет спокойствие и требовала освободить своего мужа.

"Телеграф" писал ранее, что известно о младшей на 24 года избраннице Саакашвили. В 2021 году политик закрутил роман с Лизой Ясько.