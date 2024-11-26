Була однією з найкрасивіших жінок у Раді: чим запам’яталася екснардеп Тетяна Донець та де зараз (фото)

Її також вважали однією з найбагатших жінок у парламенті

Ефектну блондинку Тетяну Донець, яка розпочала політичну кар’єру у 26 років, як і Вікторію Сюмар, вважали одними й найкрасивіших жінок в українському парламенті. Проте Тетяна зникла з радарів і не з’являється у медійному просторі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чим запам’яталася дівчина, яку у ЗМІ часто називали "Блондинка у законі". Також ми дізналися, чи є про неї у мережі свіжа інформація.

Що відомо про Тетяну Донець — у яких скандалах була замішана

Колишня нардеп Тетяна Донець народилася у 1980 році в Дніпропетровську, а після закінчення середньої школи переїхала до Києва, де отримала диплом юриста та економіста-міжнародника. Її мати Наталія Донець була народним депутатом третього скликання від ВО "Громада", а батько — бізнесменом, засновником компанії "ДІМ-Інвест", а також кумом експрем'єр-міністр Павла Лазаренка.

Відомо, що Тетяна розпочала свою політичну кар’єру у 26-річному віці, спочатку вона була помічником народного депутата, потім займалася бізнесом, а згодом пройшла до парламенту сьомого скликання від ВО "Батьківщина". У 2014 році вона переобиралася від партії "Народний фронт".

Тетяна Донець розпочала кар’єру в політиці у 26 років

Основною сферою діяльності Донець була медицина та охорона здоров’я, також вона займалася питаннями приватизації. Депутатка запам’яталася тим, що була активним ворогом загальнодоступності електронних декларацій чиновників. Тетяна навіть зареєструвала законопроєкт, який би закрив доступ звичайним громадянам до даних про доходи парламентаріїв.

Тетяна Донець фігурувала у кількох скандалах

Щодо скандалів, що у ЗМІ писали, що в Раду нібито місце Тетяні купив її колишній коханий Василь Горбаль від "Партії регіонів". А після втечі Павла Лазаренка, з яким вів бізнес її батько, у ЗМІ писали, що дівчина успадкувала управління його активами, хоча Тетяна заявляла, що не має до бізнесу батьків жодного стосунку.

Як виглядає Тетяна Донець

Щобільше, коли Тетяна пішла у декретну відпустку, її картка "голосувала" на засідання Верховної Ради понад п’ятдесят разів. Загалом Донець відвідала двадцять два відсотки всіх засідань у Верховній Раді.

Тетяна Донець зникла з медійного простору

Також народний депутат Оксана Корчинська назвала Тетяну представником інтересів у парламенті бізнесмена Миколи Кузьми, якого пов’язують із фармацевтичною мафією. За її словами, Донець була замішана у злочинних схемах із закупівлі ліків за завищеною вартістю для лікарні "Охматдит".

Де зараз екснардеп Тетяна Донець

Колишній народний депутат Тетяна Донець, яка привертала увагу своєю модельною зовнішністю та потрапила до рейтингу найкрасивіших жінок у парламенті, у 2016 році вийшла заміж за колегу Дениса Дзензерського, а через два роки народила доньку.

Тетяна Донець разом із чоловіком

Наразі про неї в інтернеті немає свіжої інформації, оскільки Тетяна веде закритий спосіб життя. У Facebook вона зробила кілька публікацій наприкінці лютого 2022 року, коли розпочалася війна, підтримавши нашу країну у тяжкій боротьбі з російським агресором.

Тетяна Донець підтримала Україну

Свою сторінку в Instagram, починаючи з 24 лютого 2022 року, вона також не веде. Але геолокація, зазначена у її профілі, — Україна. Проте Тетяна не з’являється у медійному просторі й не коментує публічно події, які відбуваються в нашій країні.

Тетяна Донець веде закритий спосіб життя

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