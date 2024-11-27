Куцые одноэтажки и "виллы" на одну семью: таких советских панелек вы не видели (фото)

Впервые такие крохотные панельные дома начали строить в конце 1950-х

Все люди, проживающие на территориях, которые когда-то входили в состав СССР, регулярно могут наблюдать знаменитые панельные дома (панельки). Обычно их делали 9-этажными, однако существовали и пятиэтажки, построенные по этой схеме. При этом мало кто знает, что на постсоветском пространстве можно увидеть и достаточно необычные панельки — двух или даже одноэтажные.

"Телеграф" рассказывает о них. Впервые такие крохотные панельные дома начали строить в конце 1950-х. Фактически, это видоизменённые проекты классических хрущёвок, но с упрощёнными планировками и небольшой этажностью. Строили такие панельки в основном в небольших сёлах, рабочих посёлках и совхозах, но некоторые успели построить даже в столице СССР — Москве.

Существовало множество видов таких домов — от одноэтажек, до панельных "вилл" на одну семью. На фото ниже можно увидеть, как они выглядели:

"Вилла" на одну семью

Напомним, ранее мы писали о том, почему в СССР на стены вешали ковры.