Куцые одноэтажки и "виллы" на одну семью: таких советских панелек вы не видели (фото)
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Впервые такие крохотные панельные дома начали строить в конце 1950-х
Все люди, проживающие на территориях, которые когда-то входили в состав СССР, регулярно могут наблюдать знаменитые панельные дома (панельки). Обычно их делали 9-этажными, однако существовали и пятиэтажки, построенные по этой схеме. При этом мало кто знает, что на постсоветском пространстве можно увидеть и достаточно необычные панельки — двух или даже одноэтажные.
"Телеграф" рассказывает о них. Впервые такие крохотные панельные дома начали строить в конце 1950-х. Фактически, это видоизменённые проекты классических хрущёвок, но с упрощёнными планировками и небольшой этажностью. Строили такие панельки в основном в небольших сёлах, рабочих посёлках и совхозах, но некоторые успели построить даже в столице СССР — Москве.
Существовало множество видов таких домов — от одноэтажек, до панельных "вилл" на одну семью. На фото ниже можно увидеть, как они выглядели:
Напомним, ранее мы писали о том, почему в СССР на стены вешали ковры.