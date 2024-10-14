Украинцы доверяют Зеленскому: что показали результаты нового опроса

Есть значительная разница между результатами 2019 года и 2024

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому остался на том же уровне, на котором находился в мае текущего года. Во всех регионах Украины ситуация достаточно схожая и баланс доверия-недоверия положительный.

Такие результаты показывает опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 сентября по 3 октября. Отмечается, что в настоящее время главе государства доверяют 59% украинцев и 37% — не доверяют.

"После президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет). После вторжения уровень доверия вырос до 90%. К концу декабря 2023 года уровень доверия снизился до 77%, к февралю 2024 года – до 64%, к маю 2024 года – до 59%", — говорится в материале КМИС.

Также отмечается, что ситуация во всех регионах практически схожая и баланс доверия-недоверия положительный. Однако выделяется восток, где 51% доверяют и 45% – не доверяют. В других регионах доверяют несколько больше – 58-62% против 35-38%, которые не доверяют президенту.

Согласно опросу, 54% украинцев считают, что Запад хочет приемлемого для Украины результата. В то же время 38% считают, что Запад устал от Украины и давит на нее ради заключения несправедливого мира.

Больше Владимиру Зеленскому доверяют те, кто считает, что Запад хочет справедливого мира (69%). Среди тех, кто считает иначе, 50% и 47% соответственно доверяют президенту, не доверяют — 48% и 42% соответственно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы ответили на вопрос, хотят ли они видеть Владимира Зеленского президентом до конца войны в Украине.