Россияне боятся даже руин: как выглядит сейчас "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе

Три года назад на территории комбината шли тяжелые бои.

Россияне намерены превратить территорию разрушенного металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе в технопарк. В социальных сетях распространяют видео снятое на месте, где в 2022 году 82 дня держали оборону украинские защитники.

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Exilenova+". Именно они опубликовали кадры по металлургическому комбинату.

На кадрах — руины, где когда-то шли бои, укрытия, в которых укрывались сотни военных и гражданских. Остатки конструкций, ставших символом героизма, расчищают. Оккупационные власти заявляют о "технической реорганизации", однако украинцы убеждены: цель не развитие, а попытка стереть прошлое, которое Россия не может переписать.

Напомним, с 18 марта по 16 мая 2022 года украинские военные, в том числе бойцы полка "Азов", 36-й бригады морпехов и других подразделений, держали оборону Мариуполя на территории "Азовстали", превратив комбинат в крепость. После долгой осады, отказов России от гуманитарных коридоров и постоянных бомбардировок, гарнизон сдался по приказу руководства государства. Большинство защитников попали в плен, часть из них позже обменяли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что директор разрушенного Донецкого аэропорта, уже почти 11 лет находящегося в российской оккупации, в 2024 году получил 300 тысяч зарплаты.