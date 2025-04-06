Каждую минуту подходят с цветами и игрушками: что происходит в Кривом Роге после атаки РФ (фото, видео)

Люди из разных уголков Украины чтят память погибших

День траура в Кривом Роге объявили 7-9 апреля. Российские войска попали баллистической ракетой в жилом районе. Жители города продолжают нести цветы и игрушки к месту атаки на детскую площадку.

В городах и общинах украинцы приносят игрушки, сладости и цветы к местам памяти в знак поддержки Кривого Рога. Фото и видео публикует издание "Суспильне".

На опубликованных кадрах заметно, что подростки и взрослые собираются на месте, где вражеская армия унесла жизни людей и маленьких детей. В городе плохая погода, что придает еще более жуткий вид этому месту.

Фото — "Общественное"

Позади видно, что у людей выбиты окна. В некоторых квартирах выгорели стены, но жители Кривого Рога несокрушимы. Через два дня большинство квартир временно перекрыли деревянными досками.

Фото — "Общественное"

Фото — "Общественное"

В других городах сносят цветы и игрушки к памятникам. В Прилуках местные почтили память за погибшими.

Добавим, в регионах отменяют развлекательные мероприятия. Киевская городская госадминистрация сообщила, что в столице сегодня, 6 апреля, развесили флаги и запретили проведение развлекательных мероприятий.

Накануне мэр Николаева Александр Сенкевич также отмечал, что в городе будут отменены развлекательные мероприятия.

В Харьковской области объявлен трехдневный траур по погибшим в Кривом Роге и Харькове. Местные театры и торговые центры отмены проведения мероприятий. В связи с трауром сегодня также отменены все представления в одесских театрах

В Калуше Ивано-Франковской области отменили два концерта в знак траура по погибшим от российской атаки на Кривой Рог.

Удар по Кривому Рогу – что известно

Вечером 4 апреля россияне атаковали баллистику Кривой Рог. Вражеская ракета с кассетными боеприпасами взорвалась в воздухе. Под ударом находился жилой массив, в частности, детская площадка.

В результате циничной атаки врага погибли 18 человек. Среди жертв девять детей. Пострадали более 70 человек.

Позже стало известно, что россияне нанесли удар кассетной баллистической ракетой "Искандер". Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что это сознательный удар для того, чтобы убить большое количество людей.

Через несколько часов после ракетного удара оккупанты атаковали Кривой Рог дронами. В результате атаки дронов погибла женщина, еще семь человек ранены.

В Генштабе прокомментировали российскую ложь о том, что в жилом массиве Кривого Рога якобы проводили военные совещания. Ответ за это кровавое преступление не заставил себя ждать, украинские защитники отправили оккупантам "подарки".

Зеленский назвал всех погибших в Кривом Роге детей и жестко высказался в адрес США. Позже появились фото детей, погибших после обстрела.