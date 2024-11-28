Какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации: список диагнозов

Подтвердить заболевание нужно на ВВК

В Украине идет общая мобилизация, однако некоторые категории граждан не призывают на военную службу. В частности, непригодных по состоянию здоровья.

Не мобилизуют мужчин с серьезными заболеваниями нервной системы. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

В список болезней, освобождающих от мобилизации, входят:

воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвонковый абсцесс, быстро прогрессирующие и имеющие значительные нарушения функций);

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Также основанием для освобождения от призыва на службу могут быть быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.

Следует отметить, что эти заболевания должны быть подтверждены при прохождении ВВК, после чего принимается решение о непригодности к службе.

Напоминаем, что несколько видов травм, с которыми не возьмут на службу. В них входят травмы головы и шеи и их последствия со значительными нарушениями функций:

переломы костей черепа и лица, перелом свода черепа, костей лица, верхней и нижней челюсти;

травмы носа, уши, губы и полости рта;

повреждение структур слуховой системы;

травмы глаза и орбиты;

травмы горла, трахеи, гортани;

внутричерепная травма (сотрясение, контузия, сдавление, наличие постороннего тела, кровоизлияния вследствие травмы);

травма зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов; последствия поражения центральной нервной системы от воздействия внешних факторов

Еще одна категория – травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (со значительными нарушениями функций).

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с бронхиальной астмой. Основанием для признания гражданина непригодным к военной службе могут служить болезни органов дыхания.