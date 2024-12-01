"Укрзализныця" отменит ряд поездов перед Новым годом (список)

Ремонт будет длиться несколько дней

С 17 по 20 декабря сотрудники "Укрзализныци" будут проводить ремонт на участке от Коломыи до Черновцов. Это приведет к изменению графиков движения поездов в Черновицкой области.

Об этом информирует пресс-служба "УЗ" в своем telegram-канале. Ряд поездов будет временно иметь конечную остановку в Ивано-Франковске, а не в Черновцах.

Речь идет о маршрутах:

№ 7/8 Киев — Черновцы;

№ 136/135 Одесса — Черновцы;

№ 145/146 Харьков — Черновцы (по дням курсирования);

№ 115/116 Запорожье — Черновцы (по дням курсирования);

Эти же рейсы с 17 по 20 декабря будут отправляться по обратному маршруту с Ивано-Франковска. Также в указанные дни перестанут ходить пригородные поезда:

№ 6470/6469 Черновцы — Коломыя — Черновцы;

№ 6472/6471 Черновцы — Коломыя — Черновцы;

№ 6473/6474 Черновцы — Вадул-Сирет — Черновцы;

Вместе с тем в "Укрзализныци" напомнили, что открывают два новых поезда в Черновцы:

№ 146/145 Черновцы – Харьков начнет ходить с 20 декабря с Харькова и с 21 декабря из Черновцов, продажа билетов уже открыта;

№ 866/865 – 766/765 Черновцы – Рава-Русская – Варшава с пересадкой в ​​Рава-Русской, продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в "Укрэнерго" обнародовали графики отключения света на 2 декабря. В течение дня будут действовать одна или две очереди отключений.