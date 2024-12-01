Будет не только "тысяча Зеленского". Президент анонсировал новые программы поддержки

Украинцы массово подают заявки на получение денег

В Украине с 1 декабря начала действовать программа "Зимняя еПоддержка". Граждане Украины могут получить 1000 гривен.

Об этом в своем обращении рассказал президент Владимир Зеленский. Он объяснил, что эти средства украинцы смогут потратить на украинские товары и услуги.

"Сегодня имеем важный шаг в Украине: для поддержки наших людей этой зимой. Стартовала наша программа "еПоддержка" – тысяча гривен для наших людей в Украине. Это для каждого и каждой – для всех: для взрослых, для детей. В среднем – несколько тысяч на семью", — отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что в частности, этими средствами можно оплатить коммунальные услуги, украинские лекарства, билеты на железную дорогу, купить книги. По его словам, эта программа может стать фактически программой национального доната – если направить эту тысячу на поддержку волонтеров и оборону.

"Я благодарен всем, кто обеспечивает техническую сторону программы: правительство, Минэкономики, Минцифры. Уже за первые пол дня работы "еПоддержки" миллион сто тысяч украинцев сделали заявки на выплату. И в том числе почти 300 тысяч заявок – на выплату для детей. То есть масштаб программы и темп реализации хорошие", — сказал президент.

По его словам, важно, чтобы правительство контролировало работу всех систем в программе – чтобы на сто процентов обеспечили все, что обещано людям. Зеленский подчеркнул, что правительство должно представить детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие еще нововведения ждут украинцев с 1 декабря. Речь идет о новых налогах, изменениях правил бронирования и прочее.