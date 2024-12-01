"Укрзалізниця" скасує низку поїздів перед Новим роком (список)

Ремонт триватиме кілька днів

З 17 по 20 грудня співробітники "Укрзалізниці" проводитимуть ремонт на ділянці від Коломиї до Чернівців. Це спричинить зміну графіків руху поїздів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє пресслужба "УЗ" у своєму telegram-каналі. Ряд поїздів тимчасово матиме кінцеву зупинку в Івано-Франківську, а не у Чернівцях.

Йдеться про маршрути:

№ 7/8 Київ — Чернівці;

№ 136/135 Одеса — Чернівці;

№ 145/146 Харків — Чернівці (за днями курсування);

№ 115/116 Запоріжжя — Чернівці (за днями курсування);

Ці ж рейси з 17 по 20 грудня вирушатимуть зворотним маршрутом з Івано-Франківська. Також у зазначені дні перестануть ходити приміські поїзди:

№ 6470/6469 Чернівці – Коломия – Чернівці;

№ 6472/6471 Чернівці – Коломия – Чернівці;

№ 6473/6474 Чернівці — Вадул-Сірет — Чернівці;

Водночас в "Укрзалізниці" нагадали, що відкривають два нові поїзди до Чернівців:

№ 146/145 Чернівці – Харків почне ходити з 20 грудня з Харкова та з 21 грудня з Чернівців, продаж квитків вже відкритий;

№ 866/865 – 766/765 Чернівці – Рава-Руська – Варшава з пересадкою в Рава-Руській, продаж квитків буде відкритий найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, в "Укренерго" оприлюднили графіки відключення світла на 2 грудня. Протягом дня діятимуть одна чи дві черги відключень.