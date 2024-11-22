Как оформить и на что потратить "тысячу Зеленского"

Названы также запреты на эту порограмму

С декабря 2024 года начнется новая социальная программа "ЗимоваЄПідтримка". Она была инициирована президентом Владимиром Зеленским. Граждане, которые находятся на территории Украины, включая детей, получат пособие в размере 1000 гривен.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на Правительственный портал. Мы расскажем, как оформить помощь и на что ее можно потратить.

Как получить "тысячу Зеленского" — пошаговая инструкция

Государственная программа "ЗимоваЄПідтримка" предлагает украинцам получить 1 тысячу гривен на социальные нужды.

Через приложение "Дія"

Установите приложение "Дія" на смартфон.

Откройте карту "Национальный Кэшбэк" в одном из банков-партнеров (ПриватБанк, monobank, Сбербанк и другие). Открытие и обслуживание карты бесплатно.

Активируйте карту в разделе "Сервисы" в "Дії".

Выберите услугу "Зимняя поддержка" и подайте заявку.

Ожидайте зачисление средств.

Через банк

Лица, не пользующиеся приложение "Дія" могут обратиться к банкам-партнерам для оформления карты "Национальный кэшбек".

Через "Укрпочту"

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, получающие выплаты через "Укрпочту", автоматически получат пособие без подачи заявок. Деньги можно будет использовать для оплаты коммунальных услуг или покупок.

Как воспользоваться деньгами

Средства можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, билетов "Укрзализныци", донаты на ВСУ и другие услуги. Программа будет действовать до конца февраля 2025 года, а потратить помощь можно будет до конца следующего года.

Снять наличные с карты нельзя. Оплата возможна как онлайн, так и офлайн, но только в пределах определенных категорий. Банки будут отслеживать тип расходов по МСС-кодам.

Помощь украинцам

Напомним, правительство одобрило план реализации программы "Зимняя е Поддержка", в рамках которой граждане получат единовременную помощь в размере 1000 гривен.

Владимир Зеленский объявил о старте выплат украинцам с 1 декабря. Сумма пособия будет составлять 1000 гривен.

Следует отметить, что люди по-разному отреагировали на инициативу главы государства о раздаче тысячи гривен. Реакцию украинцев вы можете прочесть в материале "Телеграфа" по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что в эфире YouTube -канала Telegraf UA политолог Владимир Фесенко заявил, что оппозиции, критикующей решение президента Владимира Зеленского о выделении 1000 гривен каждому украинцу, следует помнить, что она тоже может прийти к власти и будет делать нечто подобное.