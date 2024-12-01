"Укрэнерго" не порадовало графиками: как в Украине будут отключать свет 2 декабря

В общей сложности будет действовать две очереди отключений

В понедельник, 2 декабря, в Украине будут применяться новые графики отключения электроэнергии, и отключений будет больше. Свет в домах будут выключаться при ограничениях в одной и двух очередях.

Об этом сообщает Telegram -канал Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго".

Компания обновила графики отключения электроэнергии на первый день новой недели и установила на 2 декабря такое время и объем ограничений для бытовых потребителей.

период с 07:00 по 08:00: одна очередь отключений,

период с 08:00 по 10:00: две очереди отключений,

период с 10:00 по 11:00: одна очередь отключений,

период с 11:00 по 19:00: две очереди отключений,

период с 19:00 до 22:00: одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса предусмотрено применение графиков ограничения мощности с 06:00 до 22:00.

" Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях ", — советуют энергетики.

Как будут отключать свет в Киеве и области 2 декабря

Напомним, 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по энергетике Украины. В результате вражеских обстрелов были зафиксированы повреждения в 14 областях. В результате энергетики были вынуждены усилить ограничения по отключению света.

По словам замглавы Минэнерго Николая Колесника, после атаки 28 ноября удалось избежать катастрофического сценария в энергосистеме. Чиновник добавил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин назвал объекты в Киеве, которые "могут стать целью" для "Орешника".