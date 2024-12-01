Прямо во время построения. ВСУ могли атаковать жирную цель армии РФ, есть погибшие офицеры

Удар был нанесен якобы с применением РСЗО HIMARS

В субботу, 30 ноября, Украина, вероятно, нанесла удар по скоплению российских десантников. Среди погибших есть офицеры.

Об этом сообщают РосСМИ. Однако официального подтверждения информации пока нет.

Российские паблики жалуются, что 30 ноября был нанесен ракетный удар по командному пункту 83 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России (в/ч 71289, Уссурийск). Это могло произойти на территории Курской области.

Потери у россиян велики

Россияне заявляют, что удар был нанесен якобы с применением РСЗО HIMARS. В результате атаки, предварительно, погибли 12 военнослужащих, среди них — четверо офицеров, еще 25 оккупантов получили ранения.

Особенностью этого удара является тот факт, что его нанесли во время торжественного построения по случаю годовщины образования бригады.

Ранее "Телеграф" писал, что беспилотники атаковали российский Дагестан. Под ударом был город Каспийск. Атаку подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. А также рассказывали, что ВСУ ликвидировали за сутки рекордное количество оккупантов.