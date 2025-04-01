Анекдот или настоящая необходимость? В ОП раскрыли истинную цель вызова Медведчука на допрос

Ранее Виктория Сюмар раскритиковала решение прокуратуры

Экснардепа и кума президента РФ Виктора Медведчука вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины на 16 апреля не просто так. Несмотря на то, что подозреваемый находится в России, этот шаг имеет четкую юридическую цель, пояснил нардеп и советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Согласно объяснению Лещенко, такой вызов необходим для соблюдения процессуальных требований закона. Это позволит продолжить юридические действия не только в отношении самого Медведчука, но и в отношении Петра Порошенко.

"Вызов Медведчука нужен как требование закона для того, чтобы предпринимать дальнейшие процессуальные действия как в отношении его, так и в отношении Порошенко", — написал Лещенко в социальных сетях.

Нардеп также отметил, что представители "Европейской Солидарности" используют манипуляции из-за приближения правосудия к Порошенко.

Ранее народная депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар раскритиковала решение прокуратуры, назвав его "очередным анекдотом". Она напомнила, что Медведчука обменяли на украинских военнопленных.

"Я скажу больше: Медведчуку сейчас даже дают возможность максимально вывести свои активы из Украины. Об этом немало журналистских расследований", — написала Сюмар.

Стоит отметить, что Виктор Медведчук был задержан весной 2022 года по подозрению в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. В сентябре 2022 года он был передан российской стороне в рамках обмена пленными — за него Украина получила командиров полка "Азов".

Ранее "Телеграф" писал, что Медведчук снова может оказаться гражданином Украины. Он пытался упразднить решение Президента о лишении гражданства.