ДТЭК наделал шума заявлением о прибыли: что нужно знать о холдинге Ахметова

За время полномасштабного вторжения владелец ДТЭК отнюдь не обанкротился. Более того – увеличил свое состояние

ДТЭК Рината Ахметова вынес на решение общего собрания вопрос о выплате почти миллиарда гривен дивидендов своим акционерам. Такая информация на фоне разговоров о возможном повышении цен на свет для населения уже в 2025 году стала резонансной. Однако, как оказалось, эти цифры являются только верхушкой айсберга.

Об этом пишет "Антикор". Журналисты отметили, что информация о дивидентах, которая появилась в сети, была опубликована на сайте "ДТЭК Одесские электросети". И важно в этом то, как пишет издание, что речь идет о прибыли за прошлый год только одного из структурных подразделений ООО "ДТЭК" — АО "ДТЭК Одесские электросети", а не о всей группе компаний ДТЭК.

О каких цифрах речь

На сайте "ДТЭК Одесские электросети" была размещена информация о проведении общего собрания акционеров, в повестке дня которого есть пункт о прибыли и распределении этой прибыли. Согласно этой информации, АО "ДТЭК Одесские электросети" получили в прошлом году 1 278 356 000 гривен прибыли, из которой 961 422 984,80 гривны собираются раздать акционерам в качестве дивидендов.

При этом, подчеркивают журналисты, такие суммы прибыли и дивидендов фигурируют в документах структурного подразделения из Одесской области. Региона, где длительные проблемы с электроэнергией не являются редкостью.

"Потому возникает логичный вопрос – если в Одесской области, которая очень страдает от обстрелов, Ринат Ахметов смог заработать более миллиарда гривен, то что же делается там, где дроны и ракеты – редкость?", — задались вопросом в издании.

Однако, как оказалось, отчетность других структурных ДТЭК закрыта от публичного доступа.

Киев (регион)

Киев

Донецкая область

Днепр (сообщение есть, но цифры не указаны)

Отсутствует и свежая отчетность самой группы ДТЭК. Соответствующие разделы на сайте ООО "ДТЕК", выглядят следующим образом:

Согласно последним отчетам группы ДТЭК, как пишет издание, "валовая прибыль по итогам 2020 года составила 23 904 млн. грн., что меньше показателя 2019 года на 3 812 млн. грн. Валовая маржа увеличилась с 20,1% в 2019 году до 20,6% в 2020 году". Но, к сожалению, это информация за 2020 год. Сколько заработал ДТЭК в 2024-м – неизвестно.

Однако в Опендатабот можно узнать следующее:

Если верить этой информации, то выходит, что весь ДТЭК в прошлом году заработал 184 393 000 гривен.

"Что почти в десять раз меньше, чем заработало его структурное подразделение в Одессе. Если сравнить цифры отчета, опубликованного на сайте ДТЭК за 2020 год, и те же самые данные, которые компания Рината Ахметова сообщила в налоговые органы. Внутренняя документация говорит о 23 904 000 000 гривен прибыли, что на тот момент составляло более миллиарда долларов, а налоговая отчетность сообщает, что ДТЭК был в убытках: минус 178 490 000 гривен. Кому верить – выбирайте сами", — пишет издание.

Кроме того отмечается, что когда речь заходит о ДТЭК, нельзя забывать что она работает не только в Украине, а представлена еще в 24 странах Европы.

"А теперь об "украинской" компании ДТЭК, которая, не щадя живота своего, возобновляет энергетику страны. Конечно, тот факт, что линии электропередач и подстанции ремонтируются, отрицать глупо – что есть, то есть. Работники ДТЭК действительно каждый день рискуют жизнью на работе. Это бесспорно. Однако, когда нам говорят об "украинской энергетической компании ДТЭК", забывают сказать, что она работает не только в Украине.

Этот факт никоим образом не умаляет заслуг украинских сотрудников ДТЭК в поддержании энергосистемы Украины, но не надо выдавать эту деятельность за благотворительность. Тем более, что компания зарегистрирована не в Украине, а в Нидерландах, потому украинской ее можно назвать разве что в силу гражданства ее владельца Рината Ахметова", — указывается на портале.

Ахметов, к слову, занимает в 2025 году 500 место в ТОП-500 от Bloomberg Billionaires Index, и, по его данным, имеет состояние в 6,3 миллиарда долларов. К слову, согласно данным в этом же рейтинге, состояние Ахметова за последний год увеличилось на 103 миллиона долларов.

"И доля ДТЭК в этих шести миллиардах не такая уж маленькая – почти полтора миллиарда долларов. Так что за три года полномасштабных военных действий владелец ДТЭК отнюдь не обанкротился. Более того – увеличил свое состояние вполовину: в феврале 2024 года Форбс оценивал Рината Ахметова в четыре миллиарда долларов", — отмечают журналисты.

Не в таком уж плохом положении, по мнению журналистов, находится и сама компания ДТЭК Ахметова, ведь, как отмечается в материале, кроме денег от украинцев и украинского бизнеса, получает регулярные вливания от наших западных друзей. Так, например только за 2024 год Украина получила на восстановление своей энергосистемы более одного миллиарда евро. При этом неясно, сколько из них могла получить компания Ахметова.

"На этом фоне стоит упомянуть еще одну цифру, которой так хвастается ДТЭК. По заявлению компании, "в январе-феврале 2025 года "ДТЭК Энерго" направило почти 720 млн грн на ремонт и восстановление теплоэлектростанций (ТЭС), поврежденных в результате обстрелов РФ". Это отрицать тоже нельзя. И цифра выглядит огромной. Если не рассматривать ее в контексте всего остального: состояния владельца ДТЭК Рината Ахметова, которое растет, несмотря на войну; стоимости ДТЭК; западной помощи на восстановление энергетики. И – размера дивидендов, которые собирается выплатить одно из структурных подразделений ДТЭК своим акционерам. Которые внезапно превышают все инвестиции ДТЭК в энергетику", — говорится в материале.

ДТЭК — история, скандалы и не только

ДТЭК (ранее— Донбасская топливно-энергетическая компания) – крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций. ДТЭК Сети развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия обслуживают 5,6 млн. клиентов.

ДТЭК входит в состав SCM (Систем Кэпитал Менеджмент). Это самая большая инвестиционная группа Украины. Её предприятия и холдинги работают в Украине, на Кипре, в Нидерландах, Италии, Болгарии, Швейцарии, Великобритании и США.SCM инвестирует в горно-металлургическую отрасль (Metinvest B.V. (Нидерланды)), энергетику (DTEK B.V. (Нидерланды), добычу полезных ископаемых, банковский и финансовый сектор (ПУМБ), медиа-бизнес (Медиа Группа Украина), телекоммуникации (Укртелеком), недвижимость (ЭСТА Холдинг), розничную торговлю (ЦУМ Киев), сельское хозяйство (HarvEast), а также сферу транспорта и логистики (Лемтранс и Портинвест), 100% владельцем SCM является украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

ДТЭК был создан в 2005 году. Изначально в состав компании вошли предприятия "Павлоградуголь", "Шахта Комсомолец Донбасса", "Востокэнерго" и "Сервис-Инвест".

Список электростанций ДТЭК (часть из них оккупирована Россией или повреждена):

ДТЭК Криворожская ТЭС

ДТЭК Приднепровская ТЭС

ДТЭК Запорожская ТЭС

ДТЭК Ладыжинская ТЭС

ДТЭК Добротворская ТЭС

ДТЭК Бурштынская ТЭС

ДТЭК Кураховская ТЭС

ДТЭК Луганская ТЭС

Оккупированная Луганская ТЭС

Скандалы:

Пожалуй самым громким скандалом, связанным с ДТЭК является "Роттердам+".

"Роттердам+" — формула, определяющая стоимость электроэнергии, производимой теплоэлектростанцией. Она применялась в 2016–2019 годах. Стоимость угля, используемого для ТЭС, зависела от цены на уголь в порту города Роттердам, Нидерланды. К этой цене прибавляли стоимость транспортировки угля.

В то же время, как пишет "Суспільне", львиную долю угля ТЭС покупали не в Нидерландах, а в Украине, России или с оккупированных территорий.

"То есть на самом деле цена угля была ниже и ТЭС получали сверхприбыли. Согласно расследованию, больше всего доходов от такой формулы получал Ринат Ахметов — его компания ДТЭК была монополистом на рынке и имеет больше ТЭС в стране", — говорилось в материале.

По данным следствия, введение формулы "Роттердам+" нанесло государству и украинцам ущерб на общую сумму 18,87 миллиарда гривен — это средства, которые потребители переплатили ТЭС за электроэнергию из-за того, что в ее себестоимость заложили доставку угля из Роттердама.

Хронология событий по делу "Роттердам+":

8 августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, в том числе председателю Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому. По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

27 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября 2020 года Высший антикоррупционный суд подтвердил законность решения САП.

Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и Центр противодействия коррупции подали в Высший антикоррупционный суд против закрытия дела 25 сентября 2020 года их заявления объединены в общее производство.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко 22 сентября 2022 принял решение отменить постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное.

НАБУ и САП 22 сентября 2022 года завершили расследование по делу "Роттердам+" и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

15 марта 2023 года в суд направили первый эпизод дела. Среди обвиняемых:

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее — НКРЭКУ);

член НКРЭКУ;

начальник отдела НКРЭКУ;

руководитель управления НКРЭКУ;

заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевой оператор рынка теплогенерации Украины;

директор департамента одной из компаний указанной группы (должности указаны на момент совершения преступления).

2 января 2024 второй эпизод дела "Роттердам+" передали в суд. Среди обвиняемых:

2 бывших председателей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);

6 бывших членов НКРЭКУ;

2 действующих члена НКРЭКУ;

действующий и бывший работник НКРЭКУ;

2 действующих чиновника группы частных теплогенерирующих компаний.

Расследование в отношении еще одного эксработника НКРЭКУ выделили в отдельное уголовное производство.

8 ноября 2024 Высший антикоррупционный суд Украины отклонил ходатайство защиты о закрытии уголовного производства по делу "Роттердам+".

Штраф АМКУ

В 2020 году Антимонопольный комитет оштрафовал "ДТЭК Западэнерго" и "Д.Трейдинг" из группы ДТЭК Рината Ахметова на 275,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением в зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в июле-октябре 2019 года.

Комитет установил, что "ДТЭК Западэнерго" начиная с 29 июля 2019 года уменьшала в заявках на продажу электрической энергии в сегменте "рынок на сутки наперед" объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это привело к росту объемов продаж "ДТЭК Западэнерго" электрической энергии в сегменте "балансирующий рынок" по более высоким ценам. Кроме этого, АМКУ пришел к выводу, что "Западэнерго" устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РСН завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки.

Обвинения в Срыве поставок угля

В 2021 году "Центрэнерго" обвинило ДТЭК Ахметова в якобы в срыве поставок угля.

"Крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузки угля в адрес ТЭС ПАО "Центрэнерго", нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн. Более того, пользуясь критической ситуацией с запасами топлива, 13 января поставщик прислал в адрес "Центрэнерго" предупреждение о повышении цены на уголь с 1650 грн до 2100 грн за тонну", — говорилось в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК тогда заявли о выполнении договора на поставку угля для "Центрэнерго" в полном объеме.

"На январь "Центрэнерго" была согласована поставка угля объемом 50 тыс. тонн, который в ближайшие дни прибудет в адрес ТЭС ПАО "Центрэнерго". Этот объем угля соответствует предоплате, которую внесло ПАО "Центрэнерго" (106 млн грн), и условиям, зафиксированным в спецификации к договору (1650 грн/т)", – уверяли в ДТЭК.

Благотворительность и интересные факты

По данным ДТЭК, с 2022 года компания направила свыше €18 миллионов на поддержку Вооруженных Сил Украины и гуманитарные инициативы.

Основала ряд социально направленных проектов:

"Община своими руками" — это конкурс грантов от ДТЭК для благоустройства населённых пунктов и развития сотрудничества между жителями, бизнесом и администрациями на местах.

"Энергоэффективные школы: новая генерация" — внедряется с 2012 года при финансовой поддержке компании ДТЭК. Исполнителем проекта является Всеукраинская благотворительная организация Институт местного развития в партнерстве с Министерством образования и науки Украины (МОНУ). Целью проекта является обучение детей и подростков жилищно-коммунальной грамоте и формирование у них навыков энергосберегающего поведения.

Компания организовала донорскую помощь для ВСУ и пострадавших от войны – 860 сотрудников ДТЭК сдали кровь.

Напомним, ранее мы писали о том, что на заводе Ахметова случился мощный взрыв.