Семья главы НБУ Пышного инвестирует огромные деньги в долларовые гособлигации и имеет солидный заработок — декларация банкира

Пышный часто отмечает привлекательность инвестиций в гривне, но его семья скупает много долларовых ценных бумаг

Семья главы Национального банка Андрея Пышного, строящего дом почти на 900 квадратных метров рядом с главой "Укрборга", в прошлом году инвестировала огромную сумму в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — в общей сложности 18,2 млн грн.

Об этом говорится в официальной декларации главы НБУ в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции), которую тот подал вчера за 2024 год.

В силу специфики должности чиновника, общество прежде всего обращает внимание именно на вложения супругов Пышных, особенно в непростое военное время. Поэтому и "Телеграф" погрузился в этот вопрос и выяснил, что львиная часть инвестиций в ОВГЗ пришлась на валютные гособлигации, номинированные в долларе — 96%. И всего 4% — на гривневые.

Это можно отследить по номиналу каждой бумаги нашего Министерства финансов, которая неизменно составляет одну тысячу. Либо одну тысячу гривен, либо тысячу долларов, либо тысячу евро по текущему курсу приобретения облигации.

В данном случае речь шла об ОВГЗ от 28 марта 2024 г., когда официальный курс гривна/доллар составлял 39,2273 грн/$, что полностью совпадает со стоимостью облигации 39227,3 грн, номиналом 1000 долларов.

В отчете указано, что гривневые бумаги приобретены Андреем Григорьевичем, а долларовые его женой:

447 гособлигаций по 39,2 тыс. грн за каждую – на общую сумму 17,5 млн грн – собственность Людмилы Пышной;

665 гособлигаций по 1000 грн за каждую – на общую сумму 665 тыс. грн. грн — собственность Андрея Пышного.

Конечно, инвестиции в валютные гособлигации никому не запрещены (чиновникам высочайшего звена с их семьями и в том числе) и наше Министерство финансов должно привлекать деньги в разных валютах. Но глава Нацбанка Пышный по меньшей мере восемь раз в год выступает перед обществом (в следующий раз ожидается 17 апреля), когда провозглашает решение регулятора по учетной ставке, объясняя ее связь с текущей инфляцией и другими макроэкономическими показателями, но едва ли не каждый раз подчеркивает привлекательность инвестиций именно в гривне. Слушает ли эти выступления его жена Людмила — неизвестно, только по ее инвестициям видно, что не очень-то прислушивается к этим советам.

В то же время и невыгодными ее инвестиции тоже назвать нельзя.

Из отчета господина Пышного ясно, что его жена приобрела новые выпуски ОВГЗ благодаря погашению старых. В прошлом году Людмила получила от погашения старых гособлигаций 18,3 млн. грн. и 834,9 тыс. грн. грн процентов по ним (около 4,5% годовых). Но большую часть средств вложила в новые выпуски – на 17,5 млн грн. Кстати, пассивный доход Людмилы Георгиевны от бумаг (проценты) в 834,9 тыс. грн – это половина ее официального годового заработка от предпринимательской деятельности (1,68 млн грн), о котором банкир тоже уведомлен в НАПК.

Так что инвестицию можно считать удачной, даже очень.

Из декларации главы Нацбанка за 2023 год видно, что тогда в мае его жена Людмила Пышная приобрела пакет ОВГЗ в 468 долларовых облигаций по 36,6 тыс. грн за каждую. Его общая гривневая стоимость к тому времени составила 17,1 млн грн. А в 2024-м, как уже упомянуто выше, получила погашение в пересчете на гривну в размере 18,3 млн грн, то есть заработала из-за роста курса американской валюты (девальвации гривны) около 1,2 млн грн. Если добавить еще и проценты, то это даже больше предпринимательского заработка барышни. Интересный опыт может заинтересовать и других частных инвесторов в Украине.

Кстати, после начала полномасштабного вторжения простые люди (физические лица) очень сильно увеличили инвестиции в ОВГЗ — в 3,4 раза, до 85,3 млрд грн. Чуть меньше половины приходится на вложения в валютные бумаги – 49% и почти 51% – в гривне.

Естественно, что частные вложения людей в гособлигации уступают другим инвесторам: например, у банков портфель ОВГЗ на 1 апреля 2025 года составил 857,1 млрд грн, а у юрлиц — 192,6 млрд грн. Впрочем, такого стремительного прироста портфель гособлигаций населения еще не видел. Не исключено, что он продолжит и дальше увеличиваться. В том числе из-за повышения налогообложения доходов по депозитам населения с 19,5% до 23% (из-за увеличения военного сбора с 1,5% до 5%), являющихся альтернативой ОВГЗ. В случае с гособлигациями действует льгота, доходы по ним не облагаются налогом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Данилов после увольнения живет на свою маленькую зарплату и пенсию жены, сумма которых составляет более 11 тысяч грн. Хватит ли этого для того, чтобы содержать все то, что есть у него в декларации?