Заработала полмиллиона за год: как выглядит жена Виталия Кима и чем она занимается

Жена политика ведет предпринимательскую деятельность

Виталий Ким в течение 5 лет работает руководителем Николаевской облгосадминистрации. Он стал известен на всю страну после начала полномасштабного вторжения, когда поддерживал моральный дух украинцев. Жена политика остается непубличной.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене главы Николаевской областной государственной администрации, чем владеет, согласно декларации, и как она познакомилась с Кимом.

Что известно о жене Виталия Кима

Виталий и Юлия познакомились в 2010 году на праздновании Дня города Николаева. Юлия пришла с подругой на концерт, и Виталий тоже был там с другом. Ким поинтересовался у девушки, не холодно ли ей, и так начался разговор. Они встречались в течение 7 лет, а обручились в 2017 году.

Юлия и Виталий Ким, фото из сети

"Он очень много разговаривал, улыбка не сходила с лица. Было ощущение, что мы знаем друг друга давно. Мы вместе с 2010 года, поженились в 2017 году", — делилась Юлия в совместном с мужем интервью Рамине Эсхакзай.

На момент знакомства с Кимом Юлия работала воспитательницей в детском саду. После женитьбы пара решила, что Юлия оставит работу, потому что тратит на это много времени и сил.

Супруги Ким, скриншот с ютуб-канала Рамины Эсхакзай

Жена Кима рассказывала, что узнала из новостей о назначении мужа главой Николаевской ОГА. Ее это очень удивило. Тогда Юлия зашла в комментарии под новостью и увидела много хейтов. С этого момента она решила не читать комментарии в соцсетях. Также ей не нравится идея, что Ким может стать президентом: "Нет, нет и еще раз, нет. Я не хочу об этом думать и уверена, что этого не будет".

Юлия и Виталий воспитывают троих детей — дочерей Евгению и Александру и сына Руслана.

Семья Кима, фото из сети

Ким с женой и сыном, фото из сети

Из декларации, которую чиновник обнародовал в 2024 году, стало известно, что Юлия продала криптовалюты на 1,9 миллиона гривен. Она владеет компаниями "Дуэт-Плюс" и "Медиа Группа", из которых заработала полмиллиона гривен и 95 тысяч гривен зарплаты в ООО "Охотник Николаев".

Жена политика владеет значительными наличными сбережениями — 2,4 миллионами гривен и 28,5 тысячами долларов. Кроме этого, Юлия держит в испанском банке 68,6 тысяч евро и владеет авто SUBARU XV 2.0 2017 года выпуска.

Семья Кимов зарегистрировала значительное состояние

А вот чиновник заработал 1 миллион 762 тысячи гривен на должности главы Николаевской ОГА. Наличными он хранит 67 тысяч долларов, а в испанском банке — 74 тысячи евро. Он владеет автомобилем Mercedes-Benz E200 2015 года и арендует Volkswagen Touareg R-Line 2020 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жене бывшего председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова. Они состоят в браке более 30 лет.