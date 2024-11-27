Россияне хотят "снести" терриконы Донбасса: самые известные "донецкие горы" (фото)

В оккупированной Донецкой области хотят избавиться от терриконов. О планах рекультивировать "донецкие горы" заявил главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

Что придумали оккупанты

По словам Пушилина, терриконами заняты большие площади. После рекультивации на этих землях должны появиться торговые центры, жилые комплексы и заправки, пишут местные паблики.

Стоит отметить, что идея рекультивации терриконов не принадлежит оккупантам. Например, это делают в США. Однако оккупационные власти до сих пор не могут наладить нормальное водоснабжение в Донецке. Поэтому вероятнее всего, планы по рекультивации терриконов так и останутся словами.

Терриконы — это отвалы, искусственная насыпь из пустых пород, извлеченных при подземной разработке залежей угля и других полезных ископаемых. Материал терриконов может быть сырьем для добычи некоторых металлов, в том числе и редких. Возле угольных шахт Донбасса насчитывается около 700 терриконов (в Донецке – 89, Макеевке – 68). Их используют в качестве материала-наполнителя в строительной промышленности, при строительстве дорог, дамб и т.д. Часть донбасских терриконов горит (из-за самовозгорания органического вещества). Самый высокий террикон Донецка – террикон шахты имени Челюскинцев, высотой 120 метров.

Терриконы несут угрозы оползня, что периодически и происходит на Донбассе. Кроме того, они негативно воздействуют на экологию. Вместе с тем, эти "горы" стали своеобразным символом Донецка.

Самые известные терриконы Донецка

Террикон фанов у стадиона "Шахтер". Там собирались футбольные болельщики, которые не смогли купить билеты. У завсегдатаев даже были свои месте — дощечки в выемках породы.

Террикон номер 34. «Футбольный»

Куйбышевский террикон был местом "разборок" компаний с Азотного и Рутченково. На вершине происходили "переговоры", а если достичь понимания не удавалось, все спускались и дрались уже внизу.

Террикон номер 13. Шахта «Куйбышевская»

Один из терриконов Донецка в 2012 году хотели назвать в честь голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Его планировали пригласить в гости в Донецк, но нападение РФ на Донбасс перечеркнуло эти планы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев возмутила осенняя лесокультурная кампания по восстановлению лесов в Лиманском районе Донецкой области. Критики считают правильным заниматься не высадкой лесов, а копать окопы для ЗСУ, так как фронт приближается.