Солдати КНДР не доїдають на фронті. Російський генерал оригінально "вирішив" проблему

Військових зі складу 92 та 94 бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування

Серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області Росії, зросло невдоволення. Вони скаржаться на недостатній обсяг наданої їжі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки. У відомстві пишуть, що Росія відправила розбиратись генерала.

"Вирішувати проблему з голодними північними корейцями Росія відправила в курські поля генерал-майора Мєвлютова — заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Лєнінградського воєнного округу", — йдеться у повідомленні.

На місці російський генерал розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки із продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

"Держава-агресор Росія продовжує процес розгортання північнокорейського контингенту. Військових зі складу 92 та 94 бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях на Курщині, зокрема — 22 мотострілецького полку, 810 окремої бригади морської піхоти та згаданої вище 11 одшбр", — підсумували в ГУР.

Зазначимо, наразі російські війська за підтримки солдатів КНДР намагаються відбити раніше зайняті позиції українськими військовими в Курській області. Росіяни вже зробили кілька спроб наступу. Зокрема, в середині листопада російські війська пішли на штурм у Курській області, але втратили одразу 17 одиниць техніки, підірвавшись на мінах, встановлених ЗСУ.

До слова, раніше "Телеграф" писав, що українська розвідка оприлюднила нові докази залучення військових КНДР до російської агресії проти нашої держави.