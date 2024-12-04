В Росії заявили, що війна у Сирії має "український слід"

Захарова видала чергову порцію маячні

У середу, 4 грудня, Російська Федерація заявила про ймовірний "український слід" у подіях, які останні декілька тижнів відбуваються в Сирії. Мовляв, Москва засуджує події в цій країні.

Про це сказала речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова. Так, представниця МЗС РФ "звернула увагу" на те, що нібито в Сирії "серед бойовиків-іноземців" є "вихідці із пострадянського простору".

Захарова заявила, мовляв, "не минулося без так званого "українського сліду". Про що саме йдеться вона не уточнила.

Зауважимо, що Москва також "побачила" в Сирії сліди "США та їхніх союзників". Натомість про свою причетність РФ не обмовилася.

Варто також додати, що бійці спецпризначення ГУР із групи "Хімік" атакували російську базу в Сирії. У вересні 2024 року російські пропагандисти вже звинувачували Україну та США у бажанні "розпалити конфлікт" у Сирії.

Що відбувається у Сирії

З 2020 року конфлікт у Сирії фактично був заморожений та серйозних зіткнень не спостерігалося.Проте кілька тижнів тому ситуація різко розморозилася. Режим Башара Асада, який зміг встояти в громадянській війні і до минулої середи контролював приблизно дві третини території Сирії, спирався насамперед на підтримку з боку Росії та Ірану.

Росія з 2022 року повністю сфокусувалася на агресії проти України, перекинувши сюди частину своїх сирійських ресурсів. Іран в останній рік сконцентрований на протистоянні з Ізраїлем як безпосередньому – у форматі взаємних обстрілів – так і руками своїх проксі, ХАМАС і особливо "Хезболли".

Як відомо, минулого вівторка, 26 листопада, між Ізраїлем та "Хезболлою" набуло чинності перемир'я, яке звільнило частину сил терористичного угруповання і може дати їй час на відновлення після тяжких втрат. Не чекаючи на це, вже наступного дня, 27 листопада, коаліція повстанців-ісламістів на чолі з "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) почала раптовий наступ на позиції армії Асада.

ХТШ вважається відносно автономною силою, хоча як мінімум лояльною Туреччині – свого часу лише турецьке втручання вберегло повстанців-ісламістів від повного розгрому армією Асада та дозволило їм зберегти контроль над невеликою провінцією Ідліб на північному заході Сирії. Більш детально про ХТШ можна прочитати у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Наступ ХТШ розвивався стрімко, буквально за пару днів під їхнім контролем опинилося найбільше в країні місто-мільйонник Алеппо, на взяття якого свого часу у Асада, за підтримки росіян, пішли роки. Війська Асада виявилися повністю неготовими до оборони, масово кидали позиції разом зі складами та технікою (часто російською).

Раніше "Телеграф" писав, що повстанці розпочали бої за одне з найбільших міст Сирії. Вони захопили важливі об’єкти.