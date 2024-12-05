Єрмак зустрівся з представниками Трампа

Деталі зустрічі не розкриваються

Українська делегація під керівництвом глави Офісу президента Андрія Єрмака прибула до Вашингтона. Там вона провела зустріч із представниками обраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела. Зазначається, що делегацію Трампа очолили кандидат на посаду радника з національної безпеки Майк Волтц, а також майбутній спеціальний представник по Україні Кіт Келлог.

Деталі зустрічі не розкриваються. Видання зазначає, що візит Єрмака пов’язаний із пошуком підтримки у нової адміністрації Білого дому у питаннях відображення російського вторгнення.

Напередодні видання NV писало, що Єрмак хотів поїхати до США одразу після виборів, проте тоді не вдалося організувати необхідні зустрічі.

Як повідомлялося раніше, у Міністерстві закордонних справ України позитивно оцінили рішення Трампа висунути Келлога на посаду спецпредставника з питань України та Росії. Посольство України в США підтримувало з ним тісний контакт, зокрема у рамках експертної дипломатії.

При цьому Келлог раніше розповів, що Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом обговорювали можливості завершення війни.