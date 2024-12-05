Тимошенко 17 лет назад подарила Яценюку огромный букет роз: что был за повод и как выглядели политики (фото)

Фото с этим гигантским букетом до сих пор гуляют в сети, а повод был очень серьезный

Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк были давними политическими соратниками. В 2007 году во время политического кризиса в Украине, Арсений Петрович после длительных дискуссий о создании коалиции в парламенте, все же возглавил Верховную Раду, а Юлию Тимошенко привел на должность премьер-министра.

"Телеграф" расскажет, как Тимошенко и Яценюк выглядели в декабре 2007 года, и по какому поводу лидер "Батькивщины" подарила спикеру огромный букет роз прямо в зале Верховной Рады.

Тимошенко и Яценюк. Фото: Getty Images

Тимошенко и Яценюк в 2007 году — как они выглядели

В начале декабря 2007 года Украина пребывала в состоянии политического кризиса, так как по итогам сентябрьских досрочных выборов в парламенте никак не могли создать правящую коалиции. Партии, которые поддерживали Януковича и Ющенко долго не могли договориться между между собой, чтобы создать коалиции и даже провели внутреннее тайное голосование.

Тимошенко и Яценюк. Фото: Getty Images

В конце концов после всех дискуссий в рамках коалиционных договоренностей блок "Наша Украина — Народная Самооборона" получил должность спикера парламента, на которую предложил кандидатуру 33-летнего Арсения Яценюка. После своего назначения на должность спикера 4 декабря 2007 года, Яценюк в тот же день он подал на рассмотрение президенту кандидатуру Юлии Тимошенко на должность премьер-министра от Демократической коалиции, которая во второй раз заняла это кресло 18 декабря.

Тимошенко, Ющенко и Яценюк. Фото: Getty Images

В тот день, 4 декабря, Юлия Тимошенко тепло поздравила Арсения Яценюка с должностью спикера и приперла в Верховную Раду огромный букет роз, которые ему торжественно вручила. Были и другие поздравления и букеты от коллег, однако именно цветы от Тимошенко поразили всех.

Тимошенко и Яценюк. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как менялась Тимошенко от революции к революции. Какой она была от "оранжевого" до Евромайдана.