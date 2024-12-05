Тимошенко 17 років тому подарувала Яценюку величезний букет троянд: що був за привід та як виглядали політики (фото)

Фото з цим гігантським букетом досі гуляють у мережі, а привід був дуже серйозний

Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк були давніми політичними соратниками. У 2007 році під час політичної кризи в Україні, Арсеній Петрович після тривалих дискусій про створення коаліції в парламенті, таки очолив Верховну Раду, а Юлію Тимошенко привів на посаду прем’єр-міністра.

"Телеграф" розповість, як Тимошенко та Яценюк виглядали у грудні 2007 року, і з якого приводу лідерка "Батьківщини" подарувала спікеру величезний букет троянд прямо в залі Верховної Ради.

Тимошенко та Яценюк. Фото: Getty Images

Тимошенко та Яценюк у 2007 році — як вони виглядали

На початку грудня 2007 року Україна перебувала у стані політичної кризи, оскільки за підсумками вересневих дострокових виборів у парламенті ніяк не могли створити правлячу коаліцію. Партії, які підтримували Януковича та Ющенка, довго не могли домовитися між собою, щоб створити коаліцію і навіть провели внутрішнє таємне голосування.

Тимошенко та Яценюк. Фото: Getty Images

Зрештою, після всіх дискусій у рамках коаліційних домовленостей блок "Наша Україна — Народна Самооборона" отримав посаду спікера парламенту, на яку запропонував кандидатуру 33-річного Арсенія Яценюка. Після свого призначення на посаду спікера 4 грудня 2007 року, Яценюк того ж дня подав на розгляд президенту кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем’єр-міністра від Демократичної коаліції, яка вдруге зайняла це крісло 18 грудня.

Тимошенко, Ющенко та Яценюк. Фото: Getty Images

Того дня, 4 грудня, Юлія Тимошенко тепло привітала Арсенія Яценюка з посадою спікера та приперла до Верховної Ради величезний букет троянд, які урочисто йому вручила. Були й інші привітання та букети від колег, однак саме квіти від Тимошенко вразили всіх.

Тимошенко та Яценюк. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як мінялася Тимошенко від революції до революції. Якою вона була від помаранчевого до Євромайдану.