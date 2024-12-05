Укр

Вызывают уважение, но... Экспосол назвал главную опасность введения европейских миротворцев в Украину

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Испанский миротворец
Испанский миротворец. Фото Getty Images

Украина пока не имеет достаточных сил для освобождения временно оккупированных территорий

Введение международного миротворческого контингента в Украину может наконец-то принести мир нашей стране, однако при этом существует угроза фактической заморозки вооруженного конфликта с Россией. Это означает, что ситуация будет оставаться неразрешенной, и возвращение захваченных территорий может быть отложено на неопределенное время.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший посол Украины в Республике Хорватия, а также Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

Больше читайте в публикации: "Миротворцы на линии фронта. Смогут ли иностранные военные сохранить мир и какой главный риск для Украины".

— Ситуация, когда заявляют, что у Украины пока нет достаточных сил для освобождения временно оккупированных территорий, и мы наблюдаем продвижение только в одном направлении, в некоторой степени часть будущего мирного плана. Этот план предлагает американская сторона в координации с другими странами, в частности, с Украиной, Россией, Китаем, НАТО, Евросоюзом и т.д., — говорит дипломат.

По его мнению, для разграничения войск нужно привлечь контингент, готовый к выполнению исключительно мониторинговых функций.

— Франция и Англия заявляли о своей готовности к этому, может быть, к этому присоединится и Германия. Это известные и влиятельные страны, и это важно, ведь контингент влиятельных стран вызывает больше уважения с обеих сторон, — отмечает Левченко.

Впрочем, миротворческая миссия никак не станет достаточной гарантией безопасности для Украины без вступления в НАТО. Поскольку она выполняет только мониторинговые функции, и, по сути, ничего не гарантирует. Если россияне пойдут в атаку, эта миссия зафиксирует нападение и выражает протест, но это не остановит Россию.

Напомним, германский канцлер Шольц поставил точку в вопросе отправки войск из Германии в Украину.

Теги:
#Миротворцы ООН #Миротворцы ЕС #Александр Левченко