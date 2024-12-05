Вызывают уважение, но... Экспосол назвал главную опасность введения европейских миротворцев в Украину

Украина пока не имеет достаточных сил для освобождения временно оккупированных территорий

Введение международного миротворческого контингента в Украину может наконец-то принести мир нашей стране, однако при этом существует угроза фактической заморозки вооруженного конфликта с Россией. Это означает, что ситуация будет оставаться неразрешенной, и возвращение захваченных территорий может быть отложено на неопределенное время.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший посол Украины в Республике Хорватия, а также Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

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— Ситуация, когда заявляют, что у Украины пока нет достаточных сил для освобождения временно оккупированных территорий, и мы наблюдаем продвижение только в одном направлении, в некоторой степени часть будущего мирного плана. Этот план предлагает американская сторона в координации с другими странами, в частности, с Украиной, Россией, Китаем, НАТО, Евросоюзом и т.д., — говорит дипломат.

По его мнению, для разграничения войск нужно привлечь контингент, готовый к выполнению исключительно мониторинговых функций.

— Франция и Англия заявляли о своей готовности к этому, может быть, к этому присоединится и Германия. Это известные и влиятельные страны, и это важно, ведь контингент влиятельных стран вызывает больше уважения с обеих сторон, — отмечает Левченко.

Впрочем, миротворческая миссия никак не станет достаточной гарантией безопасности для Украины без вступления в НАТО. Поскольку она выполняет только мониторинговые функции, и, по сути, ничего не гарантирует. Если россияне пойдут в атаку, эта миссия зафиксирует нападение и выражает протест, но это не остановит Россию.

Напомним, германский канцлер Шольц поставил точку в вопросе отправки войск из Германии в Украину.