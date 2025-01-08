Роскошь, бедность и творчество: как в СССР делали ремонты

Несмотря на ограниченность ресурсов, советские люди находили способы сделать свои дома более уютными

Во времена СССР ремонт квартиры был настоящим испытанием на изобретательность и терпение, а также роскошью и шиком. Получив новое жилище от государства, многие семьи сразу приступали к его обустройству. Однако нехватка строительных материалов и услуг делала этот процесс долгим и изнурительным. Раньше мы уже писали, почему в Советском Союзе строили квартиры с очень малыми кухнями

Даже обычный косметический ремонт мог растянуться на годы, а каждый результат зависел от умения, связей и фантазии жителей. "Телеграф", ссылаясь на OBOZ.UA, расскажет, как в СССР делали ремонты.

Дефицит был помехой

В советских магазинах стройматериалы почти отсутствовали. Обои, линолеум, плитка или даже обойный клей "Бустилат" попадали на полки редко.

Люди "охотились" за товарами через знакомых или давали взятки работникам магазинов, чтобы получить доступ к дефициту через служебный вход. Некоторые материалы, например югославские обои, считались настоящей удачей.

Чаще всего стройматериалы "несли" со строительных трестов или заводов, а краску покупали с особой осторожностью: качество зависело даже от выпускаемой ею изменения.

Ремонт своими руками

Из-за отсутствия доступа к профессиональным ремонтникам большинство граждан брались за работу самостоятельно. В этом участвовали все члены семьи, каждому находилось дело. Обои клеили на газетную подложку, чтобы они лучше держались на неровных стенах. Газеты стали универсальным материалом: ими накрывали пол, стены и даже изготавливали "ремонтные шапки" для мастеров.

Процесс ремонта

Ремонт обычно начинался с побелки потолков, которую выполняли вручную или с помощью пылесоса, работавшего на выдувание. Стены красили синей или зеленой краской, которые было проще достать. Когда окрашивали пол, мебель часто не передвигала, оставляя необработанные участки под ними. Для экономии времени и материалов новые обои часто клеили поверх старых.

Условия ремонта

Ремонт производился в условиях, когда несколько поколений семьи жили в одной квартире. Вещи просто переносили из комнаты в комнату. В "однушках" ситуация была еще более сложной, поскольку места для передвижения мебели почти не было.

Творческий подход

При всех трудностях некоторые советские граждане находили способы придать оригинальности своему ремонту. Некоторые создавали витражи на окнах, изготовляли декоративные перегородки или украшали стены лоскутками ткани. Другие красили потолки синькой, чтобы они напоминали голубое небо.

Ремонт в СССР стал эмблемой тогдашнего быта: экономия, дефицит и самостоятельность определяли процесс и итог. Несмотря на ограниченность ресурсов, советские люди находили способы сделать свои дома более уютными, проявляя изобретательность и настойчивость.

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