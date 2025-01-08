Дождь испортит катание, но есть опасность намного хуже: какой будет погода в Буковеле 9 января

Кроме оледеневших трасс, туристов ждет опасность в виде лавин

Погода на горнолыжном курорте Буковель 9 января будет неблагоприятна для зимнего отдыха. По данным синоптиков, температура воздуха продержится на уровне +4…+6 градусов в течение суток.

Как говорят в Ивано-Франковском центре гидрометрологии, облачность накроет область на весь день. Синоптики прогнозируют мелкий дождь почти до вечера. Лишь около 21:00 осадки прекратятся.

Температурный режим будет оставаться стабильным: ночью +4°C, днем воздух прогреется до +6°C. Ощутимая температура будет колебаться от 0°C до +3°C.

Атмосферное давление в течение суток снизится с 680 до 678 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха будет составлять от 73% до 98%. Ветер умеренный – 4-6 метров в секунду, с порывами до 47 километров в час ночью.

Важно: спасатели объявили предупреждение о значительной снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области на 8-9 января. Установлен оранжевый уровень угрозы (3 степень опасности).

Температура по прогнозу сайта Sinoptik

Повышенная температура воздуха и осадков в виде дождя значительно ухудшают состояние снежного покрова и повышают риск схода лавин. Туристам советуют следить за сообщениями спасателей и соблюдать правила безопасности во время пребывания в горах.

Также "Телеграф" сообщал о том, что погода резко изменится в ближайшее время. Осадки ожидаются только в отдельных регионах.