Дождь испортит катание, но есть опасность намного хуже: какой будет погода в Буковеле 9 января
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Кроме оледеневших трасс, туристов ждет опасность в виде лавин
Погода на горнолыжном курорте Буковель 9 января будет неблагоприятна для зимнего отдыха. По данным синоптиков, температура воздуха продержится на уровне +4…+6 градусов в течение суток.
Как говорят в Ивано-Франковском центре гидрометрологии, облачность накроет область на весь день. Синоптики прогнозируют мелкий дождь почти до вечера. Лишь около 21:00 осадки прекратятся.
Температурный режим будет оставаться стабильным: ночью +4°C, днем воздух прогреется до +6°C. Ощутимая температура будет колебаться от 0°C до +3°C.
Атмосферное давление в течение суток снизится с 680 до 678 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха будет составлять от 73% до 98%. Ветер умеренный – 4-6 метров в секунду, с порывами до 47 километров в час ночью.
Важно: спасатели объявили предупреждение о значительной снеголавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области на 8-9 января. Установлен оранжевый уровень угрозы (3 степень опасности).
Повышенная температура воздуха и осадков в виде дождя значительно ухудшают состояние снежного покрова и повышают риск схода лавин. Туристам советуют следить за сообщениями спасателей и соблюдать правила безопасности во время пребывания в горах.
Также "Телеграф" сообщал о том, что погода резко изменится в ближайшее время. Осадки ожидаются только в отдельных регионах.